***HAO*** HAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
07.04.2023 18:08
***HAO*** HAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
AHMET KONUK Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici 11.11.2021 İcrada Görevli Değil Yoktur Evet Bağımsız Üye Değerlendirilmedi Hayır İç Kontrolden Sorumlu YK Üyesi
KADRİYE YILMAZ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 28.03.2023 İcrada Görevli Değil Yoktur Evet Bağımsız Üye Değerlendirilmedi Hayır
MERİH BÜYÜKER Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 28.03.2023 İcrada Görevli Yoktur Evet Bağımsız Üye Değerlendirilmedi Hayır
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1133965
BIST
18:054.925
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 11,83
|Açılış
|: 4.921
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|Önceki Kapanış
|: 4.913
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4.955
En Düşük
4.899
18:0519,2380
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
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|Açılış
|: 14,4300
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|Önceki Kapanış
|: 14,5500
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19,2809
En Düşük
19,2141
18:0521,0559
En Yüksek
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|: 0,11%
|| 0,0222
|Açılış
|: 15,4797
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|Önceki Kapanış
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21,2786
En Düşük
20,9515
18:051.243,53
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|Açılış
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En Düşük
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AZTEK
|23,32
|109.044.901
|% 10,00
|
|MRSHL
|529,10
|15.709.919
|% 10,00
|
|GESAN
|74,35
|1.807.538.632
|% 9,99
|
|KRGYO
|18,60
|23.630.180
|% 9,99
|
|ELITE
|15,00
|38.999.755
|% 9,97
|
|ONCSM
|116,30
|141.816.481
|% -9,98
|
|TMPOL
|32,50
|127.311.201
|% -9,97
|
|KSTUR
|315,00
|869.305
|% -6,53
|
|POLTK
|2.065,00
|29.869.208
|% -6,32
|
|DITAS
|27,32
|18.439.227
|% -5,79
|
|KOZAL
|21,60
|2.943.419.576
|% 0,93
|
|THYAO
|127,40
|2.805.774.922
|% 0,16
|
|ASTOR
|56,70
|2.193.545.147
|% -3,49
|
|EREGL
|34,86
|1.933.893.933
|% 0,06
|
|GESAN
|74,35
|1.807.538.632
|% 9,99
|
|EKGYO
|6,69
|1.536.067.336
|% 4,37
|
|KOZAL
|21,60
|2.943.419.576
|% 0,93
|
|AKFYE
|15,17
|1.564.371.819
|% 1,13
|
|SKBNK
|2,49
|245.957.464
|% -0,80
|
|ISCTR
|11,81
|1.126.570.545
|% -1,34
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,2238
|19,2380
|% -0,07
|
|Euro
|20,9755
|21,0559
|% 0,11
|
|Sterlin
|23,8509
|23,9705
|% -0,06
|
|Frank
|21,1869
|21,3146
|% -0,01
|
|Riyal
|5,1180
|5,1436
|% 0,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.007
|2.008
|0,30
|
|Altın Gr.
|1.242
|1.243
|0,67
|
|Cumhuriyet
|8.489
|8.618
|46,00
|
|Tam
|8.523
|8.596
|33,00
|
|Yarım
|4.162
|4.206
|16,00
|
|Çeyrek
|2.081
|2.103
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|24,94
|25,01
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|15,44
|15,48
|0,02
|
|B. Petrol
|84,94
|84,94
|-0,05
|