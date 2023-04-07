***HAO*** HAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***HAO*** HAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviAHMET KONUK Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Finans Sektörü Profesyoneli 11.11.2021 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanı Yoktur Evet İç Kontrolden Sorumlu YK ÜyesiKADRİYE YILMAZ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 28.03.2023 İcrada Görevli Değil Yoktur Evet Yatırım Komitesi Portföy YöneticisiMERİH BÜYÜKER Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 28.03.2023 İcrada Görevli Yoktur Evet Yatırım Komitesi-Genel Md.V.-Portföy YöneticisiPortföy YöneticileriAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Üstlendiği Görevler Lisans Belgesi Türü Lisans NumarasıNİHAN KURALP Portföy Yöneticisi Finans Hazine Operasyon -Portföy Yöneticisi SPK Düzey 3/ Türev Ürünler 201809 / 300888Şirket Bünyesinde Oluşturulan Birimler/Dışarıdan Alınan HizmetlerBirimler Birimin Oluşturulduğu Kurum/Dışarıdan Hizmet Alınan KurumFon hizmet birimi DENİZBANK A.Ş.İç kontrol sistemi ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Risk yönetim sistemi RİSK AKTİF DAN. LTD. ŞTİ.Teftiş birimi ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Araştırma birimi ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Bilgi sistemleri ABİDA BİLİŞİM DAN A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1134032BIST