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***HAO*** HAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

12.04.2023 17:10
***HAO*** HAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***HAO*** HAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
MERİH BÜYÜKER Yönetim Kurulu Üyesi 28.03.2023 +90 (212) 2177502 m.buyuker@hasportfoy.com.tr SPK Düzey 3 / Türev Araçlar 200267 / 300274
NİHAN KURALP Portföy Yöneticisi 01.11.2021 +90 (212) 2177502 n.kuralp@hasportfoy.com.tr SPK Düzey 3 201809

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
AHMET KONUK Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Finans Sektörü Profesyoneli 11.11.2021 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanı Yoktur Evet İç Kontrolden Sorumlu
KADRİYE YILMAZ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 28.03.2023 İcrada Görevli Değil Yoktur Evet Yatırım Komitesi
MERİH BÜYÜKER Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 28.03.2023 İcrada Görevli Yoktur Evet Yatırım Komitesi

Portföy Yöneticileri
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Üstlendiği Görevler Lisans Belgesi Türü Lisans Numarası
KADRİYE YILMAZ Portföy Yönetimi Finans Sektörü Profesyoneli Portföy Yöneticiliği-Yatırımcı İlişkileri Yöneticiliği SPL Düzey 3 / Türev Araçlar 207186 / 913052
MERİH BÜYÜKER Portföy Yönetimi Finans Sektörü Profesyoneli Finans Danışmanlığı SPL Düzey 3/ Türev Araçlar 200267/300274
NİHAN KURALP Portföy Yönetimi Finans Sektörü Profesyoneli Hazine Operasyon -Portföy Yöneticiliği SPL Düzey 3/ Türev Araçlar 201809 / 300888




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1136936


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Tam 8.560 8.635 18,00  
Yarım 4.181 4.225 8,00  
Çeyrek 2.090 2.113 5,00  
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