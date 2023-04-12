***HAO*** HAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***HAO*** HAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoMERİH BÜYÜKER Yönetim Kurulu Üyesi 28.03.2023 +90 (212) 2177502 m.buyuker@hasportfoy.com.tr SPL Düzey 3/Türev Araçlar 200267 / 300274NİHAN KURALP Portföy Yöneticisi 01.11.2021 +90 (212) 2177502 n.kuralp@hasportfoy.com.tr SPL Düzey 3/Türev Araçlar 201809 / 300888Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviAHMET KONUK Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Finans Sektörü Profesyoneli 11.11.2021 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanı Yoktur Evet İç Kontrolden SorumluKADRİYE YILMAZ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 28.03.2023 İcrada Görevli Yoktur Evet Yatırım KomitesiMERİH BÜYÜKER Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 28.03.2023 İcrada Görevli Yoktur Evet Yatırım Komitesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1136976BIST