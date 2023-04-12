***HAO*** HAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
12.04.2023 17:29
***HAO*** HAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
MERİH BÜYÜKER Yönetim Kurulu Üyesi 28.03.2023 +90 (212) 2177502 m.buyuker@hasportfoy.com.tr SPL Düzey 3/Türev Araçlar 200267 / 300274
NİHAN KURALP Portföy Yöneticisi 01.11.2021 +90 (212) 2177502 n.kuralp@hasportfoy.com.tr SPL Düzey 3/Türev Araçlar 201809 / 300888
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
AHMET KONUK Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Finans Sektörü Profesyoneli 11.11.2021 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanı Yoktur Evet İç Kontrolden Sorumlu
KADRİYE YILMAZ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 28.03.2023 İcrada Görevli Yoktur Evet Yatırım Komitesi
MERİH BÜYÜKER Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 28.03.2023 İcrada Görevli Yoktur Evet Yatırım Komitesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1136976
BIST
18:055.146
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 21,86
|Açılış
|: 5.128
|
|Önceki Kapanış
|: 5.124
|
5.198
En Düşük
5.121
18:0519,3146
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0302
|Açılış
|: 19,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6650
|
19,3273
En Düşük
19,2721
18:0521,2109
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 0,1837
|Açılış
|: 21,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 21,4500
|
21,2569
En Düşük
20,9931
18:051.247,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 4,04
|Açılış
|: 1.247,38
|
|Önceki Kapanış
|: 1.243,18
|
1.259,91
En Düşük
1.241,71
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ZRGYO
|4,95
|358.661.384
|% 10,00
|
|MARKA
|23,98
|13.347.412
|% 10,00
|
|BURVA
|33,66
|20.630.683
|% 10,00
|
|KRGYO
|18,26
|14.973.304
|% 10,00
|
|EDIP
|8,59
|31.127.174
|% 9,99
|
|ONCSM
|108,00
|185.425.513
|% -10,00
|
|HEDEF
|21,28
|95.255.115
|% -9,98
|
|GESAN
|78,00
|1.761.957.856
|% -7,69
|
|SRVGY
|161,00
|26.919.420
|% -7,20
|
|AVHOL
|15,82
|74.987.001
|% -6,94
|
|THYAO
|133,40
|5.291.064.638
|% 0,30
|
|EREGL
|36,26
|3.079.691.436
|% 0,17
|
|ISCTR
|12,28
|2.874.784.345
|% 1,07
|
|AKBNK
|18,29
|2.776.626.000
|% 2,46
|
|ASELS
|55,05
|2.689.384.395
|% 2,90
|
|ISCTR
|12,28
|2.874.784.345
|% 1,07
|
|ZOREN
|5,00
|1.114.326.837
|% -6,72
|
|EKGYO
|7,00
|1.455.680.401
|% -0,58
|
|YKBNK
|10,41
|1.968.017.363
|% 2,66
|
|SKBNK
|2,56
|402.125.785
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,3093
|19,3140
|% 0,15
|
|Euro
|21,2069
|21,2150
|% 0,89
|
|Sterlin
|23,9837
|24,1040
|% 0,32
|
|Frank
|21,4373
|21,5665
|% 0,74
|
|Riyal
|5,1332
|5,1590
|% 0,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.008
|2.008
|4,29
|
|Altın Gr.
|1.246
|1.246
|3,16
|
|Cumhuriyet
|8.514
|8.642
|27,00
|
|Tam
|8.565
|8.640
|23,00
|
|Yarım
|4.183
|4.228
|11,00
|
|Çeyrek
|2.091
|2.114
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|25,23
|25,26
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|15,63
|15,64
|0,09
|
|B. Petrol
|86,89
|86,89
|1,28
|