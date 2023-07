***HAO*** HAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***HAO*** HAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoMERİH BÜYÜKER m.buyuker@hasportfoy.com.tr SPL Düzey 3/Türev Araçlar 200267 / 300274NİHAN KURALP Portföy Yöneticisi 01.11.2021 +90 (212) 2177502 n.kuralp@hasportfoy.com.tr SPL Düzey 3/Türev Araçlar 201809 / 300888Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerMERİH BÜYÜKER Genel Müdür YokturŞirketin Diğer PersoneliAdı-Soyadı GöreviSEVAL ZENGERER ÇOBAN Muhasebe ve Operasyon MüdürüÇİĞDEM ÖZEN ENGİN Müfettiş, İç Kontrolden SorumluMERTKAN UĞUR ALGÜL Araştırma Uzman YardımcısıŞirket Bünyesinde Oluşturulan Birimler/Dışarıdan Alınan HizmetlerBirimler Birimin Oluşturulduğu Kurum/Dışarıdan Hizmet Alınan KurumFon hizmet birimi DENİZBANK A.Ş.İç kontrol sistemi HAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.ŞRisk yönetim sistemi RİSK AKTİF DAN. LTD. ŞTİ.Teftiş birimi HAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.ŞAraştırma birimi HAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.ŞBilgi sistemleri ABİDA BİLİŞİM DAN A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1165568BIST