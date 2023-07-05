***HAO*** HAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
05.07.2023 09:56
***HAO*** HAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
MERİH BÜYÜKER m.buyuker@hasportfoy.com.tr SPL Düzey 3/Türev Araçlar 200267 / 300274
NİHAN KURALP Portföy Yöneticisi 01.11.2021 +90 (212) 2177502 n.kuralp@hasportfoy.com.tr SPL Düzey 3/Türev Araçlar 201809 / 300888
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
MERİH BÜYÜKER Genel Müdür Yoktur
Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
SEVAL ZENGERER ÇOBAN Muhasebe ve Operasyon Müdürü
ÇİĞDEM ÖZEN ENGİN Müfettiş, İç Kontrolden Sorumlu
MERTKAN UĞUR ALGÜL Araştırma Uzman Yardımcısı
Şirket Bünyesinde Oluşturulan Birimler/Dışarıdan Alınan Hizmetler
Birimler Birimin Oluşturulduğu Kurum/Dışarıdan Hizmet Alınan Kurum
Fon hizmet birimi DENİZBANK A.Ş.
İç kontrol sistemi HAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
Risk yönetim sistemi RİSK AKTİF DAN. LTD. ŞTİ.
Teftiş birimi HAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
Araştırma birimi HAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
Bilgi sistemleri ABİDA BİLİŞİM DAN A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1165568
BIST