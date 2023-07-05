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***HAO*** HAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

05.07.2023 09:56
***HAO*** HAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***HAO*** HAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
MERİH BÜYÜKER m.buyuker@hasportfoy.com.tr SPL Düzey 3/Türev Araçlar 200267 / 300274
NİHAN KURALP Portföy Yöneticisi 01.11.2021 +90 (212) 2177502 n.kuralp@hasportfoy.com.tr SPL Düzey 3/Türev Araçlar 201809 / 300888

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
MERİH BÜYÜKER Genel Müdür Yoktur

Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
SEVAL ZENGERER ÇOBAN Muhasebe ve Operasyon Müdürü
ÇİĞDEM ÖZEN ENGİN Müfettiş, İç Kontrolden Sorumlu
MERTKAN UĞUR ALGÜL Araştırma Uzman Yardımcısı

Şirket Bünyesinde Oluşturulan Birimler/Dışarıdan Alınan Hizmetler
Birimler Birimin Oluşturulduğu Kurum/Dışarıdan Hizmet Alınan Kurum
Fon hizmet birimi DENİZBANK A.Ş.
İç kontrol sistemi HAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
Risk yönetim sistemi RİSK AKTİF DAN. LTD. ŞTİ.
Teftiş birimi HAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
Araştırma birimi HAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
Bilgi sistemleri ABİDA BİLİŞİM DAN A.Ş.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1165568


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YAPRK 111,10 63.607.858 % 10,00  
OTKAR 223,30 258.981.930 % 10,00  
BRKVY 24,42 16.426.844 % 10,00  
DERIM 15,00 64.523.292 % 9,97  
INTEM 115,80 40.063.368 % 9,97  
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12:14 Alış Satış %  
Dolar 26,0750 26,0978 % 0,53  
Euro 28,4278 28,4647 % 0,55  
Sterlin 33,0612 33,2270 % 0,33  
Frank 28,9349 29,1092 % 0,25  
Riyal 6,9337 6,9685 % 0,33  
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12:14 Alış Satış %  
Altın Ons 1.928 1.929 2,74  
Altın Gr. 1.617 1.617 6,99  
Cumhuriyet 10.762 10.925 5,00  
Tam 10.687 10.976 33,22  
Yarım 5.208 5.333 1,00  
Çeyrek 2.612 2.666 0,00  
Gümüş.Ons 22,86 22,88 -0,10  
Gümüş Gr. 19,16 19,18 -0,04  
B. Petrol 75,58 75,58 -0,67  
Seans Raporu 12:14
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