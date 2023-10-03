***HAO*** HAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
03.10.2023 17:37
***HAO*** HAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
MERİH BÜYÜKER Genel Müdür Finans Sektörü Profesyoneli Yoktur
Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
SEVAL ZENGERER ÇOBAN Muhasebe ve Operasyon Müdürü
ÇİĞDEM ÖZEN ENGİN Müfettiş, İç Kontrolden Sorumlu
ÖMER ÇANILLIOĞLU Risk Analisti
MERTKAN UĞUR ALGÜL Araştırma Uzman Yardımcısı
Şirket Bünyesinde Oluşturulan Birimler/Dışarıdan Alınan Hizmetler
Birimler Birimin Oluşturulduğu Kurum/Dışarıdan Hizmet Alınan Kurum
Fon hizmet birimi DENİZBANK A.Ş.
İç kontrol sistemi HAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
Risk yönetim sistemi HAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Teftiş birimi HAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
Araştırma birimi HAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
Bilgi sistemleri ABİDA BİLİŞİM DAN A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1199013
BIST