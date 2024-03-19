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***HAO*** HAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

19.03.2024 17:35
***HAO*** HAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)


***HAO*** HAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
19/03/2024
Karar Sayısı
20
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

İlişikte sunduğumuz Has Portföy Yönetimi A.Ş.'nin 01 Ocak 2023-31 Aralık 2023 dönemine ait finansal tablo ile faaliyet raporları II-14.1 Tebliğ hükümleri gereğince yürürlükteki finansal raporlama standartlarına uygun hazırlanarak kamuya sunulmuştur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1260281


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Gümüş ONS 24,87 24,90 % 0,66  
Platin 892,53 896,62 % 0,66  
Paladyum 981,96 984,36 % 0,66  
Brent Pet. 87,53 87,53 % 0,66  
Altın Ons 2.154,05 2.154,37 % 0,66  
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