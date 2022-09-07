***HAO*** HAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yetki ve İzin Belgelerine İlişkin Bildirim
07.09.2022 16:05
***HAO*** HAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yetki ve İzin Belgelerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yetki ve İzin Belgelerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26.08.2022 tarih ve E-12233903-305.01.01-25417 sayılı izin yazısı ile aşağıda ünvanları yer alan şemsiye fonların kuruluşuna izin verilmiştir. Şemsiye fonlar, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde 05.09.2022 tarihinde 190377 ilan sıra no ile tescil edilmiştir.
1-Has Portföy Yönetimi A.Ş. Para Piyasası Şemsiye Fonu
2-Has Portföy Yönetimi A.Ş. Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu
3-Has Portföy Yönetimi A.Ş. Değişken Şemsiye Fon
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061023
BIST
16:083.408
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 16,14
|Açılış
|: 3.402
|
|Önceki Kapanış
|: 3.391
|
3.424
En Düşük
3.338
16:0818,2526
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0182
|Açılış
|: 18,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2980
|
18,2567
En Düşük
18,2124
16:0818,0784
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0271
|Açılış
|: 18,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0700
|
18,1194
En Düşük
18,0019
16:08996,29
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -1,09
|Açılış
|: 996,29
|
|Önceki Kapanış
|: 997,38
|
1.000,98
En Düşük
991,11
BIST En Aktif Hisseler16:08
|ORGE
|12,98
|55.203.026
|% 10,00
|
|BRKO
|2,31
|3.030.736
|% 10,00
|
|DESA
|23,14
|20.080.533
|% 9,98
|
|ROYAL
|4,74
|4.366.872
|% 9,98
|
|DOGUB
|10,05
|15.625.437
|% 9,96
|
|MTRKS
|34,68
|8.948.307
|% -9,97
|
|AYEN
|26,56
|167.517.032
|% -9,97
|
|QNBFB
|43,28
|211.434
|% -6,28
|
|FADE
|9,29
|177.007.748
|% -6,16
|
|ALKA
|66,40
|53.783.568
|% -5,88
|
|YKBNK
|8,01
|6.478.286.138
|% -3,26
|
|AKBNK
|15,06
|5.471.436.515
|% -3,28
|
|THYAO
|74,90
|5.141.935.730
|% 1,70
|
|EKGYO
|4,95
|4.704.178.899
|% 9,76
|
|SISE
|26,34
|3.798.286.510
|% 3,13
|
|EKGYO
|4,95
|4.704.178.899
|% 9,76
|
|YKBNK
|8,01
|6.478.286.138
|% -3,26
|
|AKBNK
|15,06
|5.471.436.515
|% -3,28
|
|ISCTR
|10,29
|3.176.021.831
|% -2,28
|
|VAKBN
|10,81
|2.627.746.076
|% 7,24
|
|16:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2205
|18,2526
|% 0,10
|
|Euro
|18,0714
|18,0784
|% 0,15
|
|Sterlin
|20,7786
|20,8828
|% -0,74
|
|Frank
|18,4217
|18,5327
|% -0,10
|
|Riyal
|4,8383
|4,8626
|% 0,07
|
|16:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.700
|1.700
|-2,38
|
|Altın Gr.
|996
|996
|-1,09
|
|Cumhuriyet
|6.726
|6.828
|-14,00
|
|Tam
|6.759
|6.824
|-16,00
|
|Yarım
|3.293
|3.333
|-6,00
|
|Çeyrek
|1.652
|1.670
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|18,09
|18,12
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|10,59
|10,61
|0,04
|
|B. Petrol
|91,55
|91,55
|-1,28
|
Seans Raporu
16:08
daha fazla
-
16:23HLGYO
Yüzde 7.71 oranında artışla 3.91 lira fiyatla işlem gören hissede 138, 185, 726 adet işlem
-
16:22OZKGY
Yüzde 6.27 oranında artışla 8.98 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 038, 009 adet işlem
-
16:22OZKGY
Yüzde 6.27 oranında artışla 8.98 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 038, 009 adet işlem
-
16:21
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler AKBNK, YKBNK, KRDMD
-
16:21
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler EKGYO, PGSUS, TCELL