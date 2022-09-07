***HAO*** HAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yetki ve İzin Belgelerine İlişkin Bildirim









***HAO*** HAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yetki ve İzin Belgelerine İlişkin Bildirim )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYetki ve İzin Belgelerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 26.08.2022 tarih ve E-12233903-305.01.01-25417 sayılı izin yazısı ile aşağıda ünvanları yer alan şemsiye fonların kuruluşuna izin verilmiştir. Şemsiye fonlar, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde 05.09.2022 tarihinde 190377 ilan sıra no ile tescil edilmiştir.1-Has Portföy Yönetimi A.Ş. Para Piyasası Şemsiye Fonu2-Has Portföy Yönetimi A.Ş. Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu3-Has Portföy Yönetimi A.Ş. Değişken Şemsiye FonSaygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061023BIST