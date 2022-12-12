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***HAO*** HAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yetki ve İzin Belgelerine İlişkin Bildirim

12.12.2022 14:48
***HAO*** HAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yetki ve İzin Belgelerine İlişkin Bildirim


***HAO*** HAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yetki ve İzin Belgelerine İlişkin Bildirim )

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Yetki ve İzin Belgelerine İlişkin Bildirim

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Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29.11.2022 tarih ve E-12233903-305.01.01-29388 sayılı izin yazısı ile Has Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Sepeti Şemsiye Fonu'nun kuruluşuna izin verilmiştir. Şemsiye Fon İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde 12.12.2022 tarihinde 277003 ilan sıra no ile tescil edilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1086612


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Tam 7.225 7.271 6,00  
Yarım 3.499 3.555 3,00  
Çeyrek 1.755 1.777 2,00  
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B. Petrol 75,56 75,56 -0,54  
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