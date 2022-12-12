***HAO*** HAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yetki ve İzin Belgelerine İlişkin Bildirim
12.12.2022 14:48
***HAO*** HAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yetki ve İzin Belgelerine İlişkin Bildirim )
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Yetki ve İzin Belgelerine İlişkin Bildirim
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29.11.2022 tarih ve E-12233903-305.01.01-29388 sayılı izin yazısı ile Has Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Sepeti Şemsiye Fonu'nun kuruluşuna izin verilmiştir. Şemsiye Fon İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde 12.12.2022 tarihinde 277003 ilan sıra no ile tescil edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1086612
BIST
16:045.185
En Yüksek
|Değişim
|: 3,59%
|| 179,55
|Açılış
|: 5.058
|
|Önceki Kapanış
|: 5.005
|
5.217
En Düşük
5.058
16:0418,6513
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0105
|Açılış
|: 18,7030
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6950
|
18,6720
En Düşük
18,5939
16:0419,7005
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0654
|Açılış
|: 19,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6750
|
19,7189
En Düşük
19,5838
16:041.072,34
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -3,58
|Açılış
|: 1.072,70
|
|Önceki Kapanış
|: 1.075,92
|
1.078,85
En Düşük
1.070,00
BIST En Aktif Hisseler16:02
|HUNER
|14,09
|76.528.428
|% 9,99
|
|CRFSA
|68,85
|47.875.374
|% 9,98
|
|VKING
|18,84
|3.114.809
|% 9,98
|
|RALYH
|40,14
|152.083.468
|% 9,97
|
|OZSUB
|19,86
|89.718.073
|% 9,97
|
|EMNIS
|61,15
|2.743.409
|% -8,32
|
|DOKTA
|51,10
|124.471.547
|% -6,84
|
|IDEAS
|48,12
|61.892.919
|% -5,28
|
|MRGYO
|4,95
|72.502.669
|% -4,07
|
|BASCM
|5,00
|1.585.983
|% -3,85
|
|THYAO
|142,90
|8.341.495.783
|% 1,35
|
|SAHOL
|40,96
|7.375.928.811
|% 2,14
|
|ASELS
|57,50
|5.690.173.986
|% 7,48
|
|YKBNK
|11,66
|4.182.718.312
|% 2,73
|
|EREGL
|41,46
|4.167.641.204
|% 2,37
|
|EKGYO
|7,78
|3.774.765.502
|% 2,91
|
|SKBNK
|2,81
|1.052.474.838
|% 5,64
|
|YKBNK
|11,66
|4.182.718.312
|% 2,73
|
|ISCTR
|11,20
|3.399.073.820
|% 5,96
|
|TSKB
|4,23
|1.254.608.848
|% 6,82
|
|16:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6315
|18,6570
|% 0,09
|
|Euro
|19,6887
|19,7003
|% 0,33
|
|Sterlin
|22,8249
|22,9394
|% 0,20
|
|Frank
|19,9059
|20,0258
|% 0,25
|
|Riyal
|4,9403
|4,9651
|% -0,04
|
|16:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.790
|1.790
|-4,96
|
|Altın Gr.
|1.072
|1.072
|-3,82
|
|Cumhuriyet
|7.194
|7.302
|-29,00
|
|Tam
|7.225
|7.271
|6,00
|
|Yarım
|3.499
|3.555
|3,00
|
|Çeyrek
|1.755
|1.777
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,43
|23,46
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|13,99
|14,01
|-0,04
|
|B. Petrol
|75,56
|75,56
|-0,54
|
Seans Raporu
16:02
daha fazla
-
16:17HALKB
Yüzde 8.31 oranında artışla 11.21 lira fiyatla işlem gören hissede 157, 047, 282 adet işlem
-
16:16
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TTKOM, TCELL, KOZAA
-
16:16XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 167, 94 artarak (% 3.85 ) 4, 531
-
16:16
Tavandan işlem gören hisse senedleri : OZSUB, OTTO, BLCYT, VKING, HUNER, RALYH, ERCB, TCELL, GLCVY, TTKOM
-
16:16
ARSAN, POLTK, PRKME değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında