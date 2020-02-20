***HATEK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.02.2020 10:55
***HATEK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
HATEK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820256
BIST
11:07119.137
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -58,98
|Açılış
|: 119.289
|
|Önceki Kapanış
|: 119.196
|
119.350
En Düşük
118.706
11:076,0903
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0058
|Açılış
|: 6,0790
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0720
|
6,1018
En Düşük
6,0811
11:076,5744
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0033
|Açılış
|: 6,5630
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5560
|
6,5913
En Düşük
6,5663
11:07314,96
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,50
|Açılış
|: 314,96
|
|Önceki Kapanış
|: 315,46
|
316,04
En Düşük
314,06
BIST En Aktif Hisseler
|MIPAZ
|3,35
|60.320.457
|% 12,79
|
|HATEK
|9,42
|3.408.181
|% 10,05
|
|UZERB
|2,20
|21.501
|% 10,00
|
|NATEN
|20,70
|28.946.676
|% 7,37
|
|BASCM
|3,80
|536
|% 7,04
|
|VERTU
|5,48
|18.432.005
|% -16,97
|
|BURVA
|15,00
|10.500
|% -10,18
|
|EPLAS
|13,60
|54.400
|% -9,93
|
|MZHLD
|13,33
|67.650
|% -9,93
|
|SAYAS
|3,37
|1.161.732
|% -9,65
|
|BJKAS
|3,66
|469.347.534
|% 3,98
|
|ASELS
|29,50
|394.458.103
|% -0,94
|
|GSRAY
|3,90
|346.164.134
|% 0,00
|
|FENER
|19,43
|316.482.811
|% -0,05
|
|THYAO
|14,81
|259.375.142
|% -0,60
|
|BJKAS
|3,66
|469.347.534
|% 3,98
|
|GSRAY
|3,90
|346.164.134
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,36
|109.818.384
|% 3,03
|
|ODAS
|2,17
|98.772.839
|% -2,69
|
|IHLGM
|1,29
|55.093.154
|% -0,77
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8281
|7,8673
|% -0,14
|
|Frank
|6,1671
|6,2042
|% 0,11
|
|Riyal
|1,6187
|1,6268
|% 0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.608
|1.609
|-4,37
|
|Altın Gr.
|315
|315
|-0,52
|
|Cumhuriyet
|2.078
|2.110
|19,00
|
|Tam
|2.068
|2.120
|18,94
|
|Yarım
|999
|1.025
|9,16
|
|Çeyrek
|501
|513
|4,58
|
|Gümüş.Ons
|18,27
|18,32
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|3,58
|3,59
|-0,03
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|B. Petrol
|59,17
|59,17
|0,05
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