***HATEK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.02.2020 11:03
***HATEK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
HATEK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821633
BIST
11:53113.881
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -483,61
|Açılış
|: 114.282
|
|Önceki Kapanış
|: 114.365
|
114.645
En Düşük
113.849
11:536,1552
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0114
|Açılış
|: 6,1550
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1290
|
6,1588
En Düşük
6,1376
11:536,7040
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0174
|Açılış
|: 6,6990
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6400
|
6,7076
En Düşük
6,6789
11:53327,02
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 4,00
|Açılış
|: 327,02
|
|Önceki Kapanış
|: 323,02
|
327,19
En Düşük
321,63
BIST En Aktif Hisseler
|HATEK
|11,76
|25.902.010
|% 16,21
|
|OYAYO
|2,94
|13.101.659
|% 14,84
|
|ALGYO
|19,90
|174.853.471
|% 12,68
|
|RALYH
|9,38
|582
|% 12,47
|
|TLMAN
|12,65
|17.510.003
|% 9,90
|
|BASCM
|3,06
|76.252
|% -9,73
|
|POLTK
|67,85
|9.167
|% -8,56
|
|TSPOR
|6,01
|22.958.298
|% -6,24
|
|YBTAS
|5.449,90
|76.299
|% -5,87
|
|BJKAS
|2,75
|8.872.403
|% -5,82
|
|ASELS
|29,64
|1.003.481.839
|% 1,72
|
|THYAO
|13,10
|830.189.175
|% -2,82
|
|ODAS
|2,19
|217.120.304
|% 0,46
|
|IPEKE
|10,69
|176.350.617
|% 4,19
|
|ALGYO
|19,90
|174.853.471
|% 12,68
|
|ODAS
|2,19
|217.120.304
|% 0,46
|
|IHLGM
|1,33
|121.888.349
|% 1,53
|
|KARSN
|1,96
|151.329.653
|% 1,03
|
|THYAO
|13,10
|830.189.175
|% -2,82
|
|IHLAS
|0,84
|34.007.306
|% -2,33
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9634
|8,0034
|% 0,03
|
|Frank
|6,2984
|6,3364
|% 0,48
|
|Riyal
|1,6356
|1,6438
|% 0,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.652
|1.652
|22,10
|
|Altın Gr.
|326
|326
|3,34
|
|Cumhuriyet
|2.161
|2.194
|-41,00
|
|Tam
|2.154
|2.207
|10,45
|
|Yarım
|1.041
|1.068
|5,06
|
|Çeyrek
|522
|534
|2,53
|
|Gümüş.Ons
|18,12
|18,16
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|3,59
|3,59
|0,05
|
|B. Petrol
|53,66
|53,66
|-0,60
|
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