***HATEK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.02.2020 10:43
***HATEK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [HATEK]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
HATEK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821938
BIST
11:55113.744
En Yüksek
|Değişim
|: -1,24%
|| -1.427,07
|Açılış
|: 113.976
|
|Önceki Kapanış
|: 115.171
|
114.464
En Düşük
113.352
11:556,1681
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0156
|Açılış
|: 6,1630
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1600
|
6,1681
En Düşük
6,1506
11:556,7518
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,0543
|Açılış
|: 6,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6930
|
6,7541
En Düşük
6,6963
11:55326,33
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 2,34
|Açılış
|: 326,33
|
|Önceki Kapanış
|: 323,99
|
327,50
En Düşük
323,71
BIST En Aktif Hisseler
|FMIZP
|51,75
|24.340.529
|% 12,21
|
|OYAYO
|3,29
|31.013.569
|% 11,90
|
|EKIZ
|1,24
|31.525
|% 9,73
|
|BALAT
|2,72
|154.417
|% 9,68
|
|HATEK
|10,53
|20.252.258
|% 8,22
|
|ALGYO
|16,01
|85.399.966
|% -10,06
|
|SNPAM
|5,83
|890.173
|% -7,46
|
|GYHOL
|21,22
|94.832
|% -7,34
|
|BJKAS
|2,58
|8.879.243
|% -7,19
|
|ALCAR
|57,05
|3.378.751
|% -7,08
|
|THYAO
|12,88
|670.641.732
|% -2,72
|
|KRDMD
|2,88
|341.413.873
|% -1,03
|
|IHLGM
|1,38
|288.572.801
|% 3,76
|
|ASELS
|28,32
|284.625.140
|% -2,34
|
|EKGYO
|1,53
|172.951.206
|% 0,66
|
|IHLGM
|1,38
|288.572.801
|% 3,76
|
|KRDMD
|2,88
|341.413.873
|% -1,03
|
|EKGYO
|1,53
|172.951.206
|% 0,66
|
|KARSN
|1,86
|109.643.061
|% -4,12
|
|THYAO
|12,88
|670.641.732
|% -2,72
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9535
|7,9934
|% 0,44
|
|Frank
|6,3197
|6,3577
|% 0,70
|
|Riyal
|1,6382
|1,6464
|% 0,21
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.648
|1.648
|11,88
|
|Altın Gr.
|327
|327
|2,64
|
|Cumhuriyet
|2.149
|2.181
|-13,00
|
|Tam
|2.136
|2.190
|-7,30
|
|Yarım
|1.033
|1.059
|-3,53
|
|Çeyrek
|518
|530
|-1,77
|
|Gümüş.Ons
|18,02
|18,06
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|3,57
|3,58
|0,04
|
|B. Petrol
|52,19
|52,19
|-0,62
|