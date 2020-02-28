***HATEK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.02.2020 10:17
***HATEK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [HATEK]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
HATEK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822597
BIST
10:57103.631
En Yüksek
|Değişim
|: -6,15%
|| -6.787,30
|Açılış
|: 99.332
|
|Önceki Kapanış
|: 110.418
|
105.033
En Düşük
99.332
10:576,2394
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0390
|Açılış
|: 6,1750
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1600
|
6,2530
En Düşük
6,1998
10:576,8794
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,0577
|Açılış
|: 6,7670
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6930
|
6,8844
En Düşük
6,8179
10:57326,41
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,19
|Açılış
|: 326,41
|
|Önceki Kapanış
|: 326,22
|
329,34
En Düşük
324,38
BIST En Aktif Hisseler
|HUBVC
|26,90
|6.554.704
|% 16,28
|
|NIBAS
|7,30
|5.475
|% 12,31
|
|SANEL
|3,78
|11
|% 5,00
|
|OYLUM
|2,90
|350.854
|% 2,11
|
|RALYH
|8,00
|16
|% 1,27
|
|IZMDC
|8,61
|95.365
|% -15,59
|
|ISBTR
|39.015,00
|39.015
|% -15,00
|
|QNBFB
|34,86
|81.991
|% -14,98
|
|GYHOL
|16,60
|39.956
|% -14,96
|
|DOKTA
|20,48
|3.072
|% -14,93
|
|THYAO
|11,00
|270.009.083
|% -9,47
|
|ASELS
|26,16
|171.403.427
|% -6,50
|
|PETKM
|3,58
|63.635.576
|% -4,28
|
|KRDMD
|2,58
|62.330.650
|% -5,49
|
|GARAN
|9,33
|59.573.550
|% -8,44
|
|IHLGM
|1,19
|48.561.032
|% -7,75
|
|EKGYO
|1,33
|52.835.557
|% -9,52
|
|CEMAS
|1,11
|29.378.861
|% -9,02
|
|KRDMD
|2,58
|62.330.650
|% -5,49
|
|THYAO
|11,00
|270.009.083
|% -9,47
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,0079
|8,0481
|% 0,47
|
|Frank
|6,4297
|6,4685
|% 0,91
|
|Riyal
|1,6593
|1,6676
|% 0,70
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.628
|1.628
|-9,21
|
|Altın Gr.
|326
|326
|-0,14
|
|Cumhuriyet
|2.175
|2.208
|27,00
|
|Tam
|2.165
|2.219
|29,24
|
|Yarım
|1.046
|1.073
|14,14
|
|Çeyrek
|525
|537
|7,08
|
|Gümüş.Ons
|17,23
|17,26
|-0,40
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,45
|-0,08
|
|B. Petrol
|50,36
|50,36
|-1,37
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