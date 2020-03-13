***HATEK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.03.2020 13:23
***HATEK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
HATEK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/828426
BIST
13:2395.527
En Yüksek
|Değişim
|: 2,02%
|| 1.887,53
|Açılış
|: 93.658
|
|Önceki Kapanış
|: 93.640
|
96.409
En Düşük
91.644
13:236,2749
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -0,0424
|Açılış
|: 6,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2810
|
6,3215
En Düşük
6,2512
13:237,0095
En Yüksek
|Değişim
|: -0,90%
|| -0,0634
|Açılış
|: 6,9870
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0020
|
7,0917
En Düşük
6,9848
13:23319,66
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,70
|Açılış
|: 319,66
|
|Önceki Kapanış
|: 320,36
|
323,22
En Düşük
315,15
BIST En Aktif Hisseler
|CLEBI
|68,20
|3.848.024
|% 10,00
|
|UZERB
|2,22
|218.754
|% 9,36
|
|KUYAS
|1,06
|6.206.115
|% 9,28
|
|GSDDE
|1,68
|367.988
|% 9,09
|
|FMIZP
|38,50
|2.720.638
|% 9,07
|
|AKGRT
|5,08
|3.510.969
|% -15,05
|
|EGCEY
|0,36
|36.951
|% -10,00
|
|MEGAP
|1,62
|138.964
|% -10,00
|
|MEGAP
|1,62
|138.964
|% -10,00
|
|YBTAS
|3.953,60
|75.118
|% -10,00
|
|ASELS
|25,20
|575.794.071
|% 3,45
|
|THYAO
|8,90
|495.081.190
|% 4,95
|
|GARAN
|9,14
|282.614.895
|% 4,58
|
|YKBNK
|2,22
|189.037.980
|% 4,23
|
|KRDMD
|2,04
|167.437.958
|% 2,00
|
|ODAS
|1,32
|143.236.385
|% 0,00
|
|IHLGM
|0,90
|87.702.076
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,22
|189.037.980
|% 4,23
|
|KRDMD
|2,04
|167.437.958
|% 2,00
|
|EKGYO
|1,19
|81.142.948
|% 3,48
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8730
|7,9125
|% -0,48
|
|Frank
|6,6014
|6,6411
|% -0,92
|
|Riyal
|1,6639
|1,6722
|% -0,80
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.589
|1.589
|12,07
|
|Altın Gr.
|319
|319
|-0,99
|
|Cumhuriyet
|2.126
|2.158
|6,00
|
|Tam
|2.109
|2.161
|-6,39
|
|Yarım
|1.019
|1.046
|-3,10
|
|Çeyrek
|511
|523
|-1,55
|
|Gümüş.Ons
|15,77
|15,81
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,17
|3,18
|-0,04
|
|B. Petrol
|34,92
|34,92
|1,70
|