***HATEK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.03.2020 10:04
***HATEK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
HATEK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/829071
BIST
18:0595.605
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 95.605
|
0
En Düşük
0
18:056,3473
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0178
|Açılış
|: 6,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2990
|
6,3476
En Düşük
6,2780
18:057,0757
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0427
|Açılış
|: 7,0360
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9920
|
7,0833
En Düşük
6,9931
18:05315,22
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 3,83
|Açılış
|: 315,22
|
|Önceki Kapanış
|: 311,39
|
318,59
En Düşük
308,86
BIST En Aktif Hisseler
|ADESE
|1,09
|72.355.240
|% 0,00
|
|ALARK
|3,97
|38.797.754
|% 0,00
|
|ASELS
|25,46
|1.331.259.422
|% 0,00
|
|AVGYO
|1,25
|17.077.563
|% 0,00
|
|GSRAY
|2,04
|180.522.605
|% 0,00
|
|ADESE
|1,09
|72.355.240
|% 0,00
|
|ALARK
|3,97
|38.797.754
|% 0,00
|
|ASELS
|25,46
|1.331.259.422
|% 0,00
|
|AVGYO
|1,25
|17.077.563
|% 0,00
|
|GSRAY
|2,04
|180.522.605
|% 0,00
|
|ASELS
|25,46
|1.331.259.422
|% 0,00
|
|THYAO
|9,14
|1.207.869.154
|% 0,00
|
|GARAN
|9,01
|724.084.615
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,06
|421.380.637
|% 0,00
|
|EREGL
|8,04
|408.603.902
|% 0,00
|
|ODAS
|1,38
|345.214.924
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,06
|421.380.637
|% 0,00
|
|IHLGM
|0,95
|186.376.180
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,21
|368.354.634
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,20
|177.507.234
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8148
|7,8540
|% 0,87
|
|Frank
|6,6703
|6,7105
|% 0,67
|
|Riyal
|1,6844
|1,6928
|% 0,19
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.546
|1.546
|16,43
|
|Altın Gr.
|314
|315
|3,13
|
|Cumhuriyet
|2.081
|2.112
|-50,00
|
|Tam
|2.072
|2.123
|-44,29
|
|Yarım
|1.001
|1.027
|-21,43
|
|Çeyrek
|502
|514
|-10,72
|
|Gümüş.Ons
|14,59
|14,62
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|2,98
|2,99
|-0,01
|
|B. Petrol
|32,27
|32,27
|-1,58
|