***HATEK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.03.2020 10:00
***HATEK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [HATEK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
HATEK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830251
BIST
11:0886.539
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -238,78
|Açılış
|: 84.777
|
|Önceki Kapanış
|: 86.778
|
87.825
En Düşük
84.303
11:086,4527
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,0541
|Açılış
|: 6,4720
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4140
|
6,4593
En Düşük
6,3873
11:087,0877
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,0512
|Açılış
|: 7,1150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1350
|
7,1109
En Düşük
7,0187
11:08312,57
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -1,95
|Açılış
|: 312,57
|
|Önceki Kapanış
|: 314,52
|
318,11
En Düşük
310,07
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|3,63
|1.056.824
|% 10,00
|
|ASLAN
|34,76
|593.457
|% 10,00
|
|KSTUR
|22,00
|110
|% 10,00
|
|SANEL
|3,63
|363
|% 10,00
|
|CELHA
|6,19
|616.217
|% 9,95
|
|METAL
|0,54
|1.780
|% -10,00
|
|UZERB
|1,62
|5.092
|% -10,00
|
|ORMA
|3,06
|1.472
|% -10,00
|
|NIBAS
|5,23
|10
|% -9,98
|
|ISBIR
|344,50
|5.857
|% -9,98
|
|ASELS
|22,40
|243.167.002
|% 1,91
|
|THYAO
|8,08
|234.344.964
|% 1,25
|
|GARAN
|8,42
|208.933.558
|% 0,36
|
|TSPOR
|2,63
|126.044.093
|% -2,59
|
|YKBNK
|2,07
|98.332.812
|% 0,98
|
|TSPOR
|2,63
|126.044.093
|% -2,59
|
|YKBNK
|2,07
|98.332.812
|% 0,98
|
|ODAS
|1,24
|55.402.075
|% 5,08
|
|IHLAS
|0,46
|14.720.241
|% 0,00
|
|IHLGM
|0,80
|26.121.932
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7518
|7,7907
|% 0,83
|
|Frank
|6,6889
|6,7292
|% 0,90
|
|Riyal
|1,7164
|1,7250
|% 1,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.503
|1.504
|-24,96
|
|Altın Gr.
|311
|311
|-3,56
|
|Cumhuriyet
|2.085
|2.117
|49,00
|
|Tam
|2.075
|2.128
|45,22
|
|Yarım
|1.003
|1.029
|21,87
|
|Çeyrek
|503
|515
|10,94
|
|Gümüş.Ons
|12,47
|12,51
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|2,57
|2,58
|-0,03
|
|B. Petrol
|28,31
|28,31
|-0,42
|