***HATEK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
02.04.2020 16:10
***HATEK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
HATEK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834280
BIST
17:5388.970
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -115,11
|Açılış
|: 89.748
|
|Önceki Kapanış
|: 89.085
|
90.409
En Düşük
88.082
17:536,5990
En Yüksek
|Değişim
|: -1,54%
|| -0,1034
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7126
En Düşük
6,5920
17:537,2092
En Yüksek
|Değişim
|: -2,02%
|| -0,1488
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3705
En Düşük
7,1934
17:53342,16
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -1,00
|Açılış
|: 342,16
|
|Önceki Kapanış
|: 343,16
|
346,10
En Düşük
339,41
BIST En Aktif Hisseler
|DITAS
|11,11
|2.815.204
|% 10,00
|
|DARDL
|5,08
|1.655.801
|% 9,96
|
|ADEL
|12,06
|10.605.251
|% 9,94
|
|ARDYZ
|13,06
|50.897.266
|% 9,93
|
|BMELK
|1,33
|309.641
|% 9,92
|
|IHGZT
|4,95
|79.985
|% -10,00
|
|LUKSK
|6,30
|1.841.988
|% -10,00
|
|PINSU
|2,80
|15.361.200
|% -9,97
|
|RTALB
|4,62
|6.999.511
|% -9,94
|
|TSPOR
|3,09
|297.025.864
|% -9,91
|
|PETKM
|3,50
|2.450.118.009
|% 5,11
|
|GARAN
|7,56
|579.547.184
|% -3,57
|
|SASA
|7,69
|498.928.821
|% -2,66
|
|TUPRS
|83,45
|410.296.957
|% 7,33
|
|GSRAY
|2,20
|406.937.538
|% -9,84
|
|PETKM
|3,50
|2.450.118.009
|% 5,11
|
|GSRAY
|2,20
|406.937.538
|% -9,84
|
|IHLGM
|1,01
|143.952.490
|% -5,61
|
|YKBNK
|1,85
|254.813.945
|% -1,07
|
|ADESE
|1,09
|122.548.029
|% 1,87
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,1891
|8,2302
|% -0,93
|
|Frank
|6,7926
|6,8335
|% -1,77
|
|Riyal
|1,7561
|1,7649
|% -1,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.605
|1.607
|14,49
|
|Altın Gr.
|342
|343
|-0,19
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,41
|14,44
|0,47
|
|Gümüş Gr.
|3,08
|3,09
|0,07
|
|B. Petrol
|35,04
|35,04
|10,30
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