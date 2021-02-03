***HATEK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
03.02.2021 14:39
***HATEK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
HATEK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907195
BIST
15:531.516
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 4,09
|Açılış
|: 1.521
|
|Önceki Kapanış
|: 1.511
|
1.527
En Düşük
1.509
15:537,1762
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0261
|Açılış
|: 7,1650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1700
|
7,2044
En Düşük
7,1238
15:538,6257
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -0,0418
|Açılış
|: 8,6050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6300
|
8,6838
En Düşük
8,5825
15:53423,60
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -1,61
|Açılış
|: 423,60
|
|Önceki Kapanış
|: 425,21
|
427,04
En Düşük
420,46
BIST En Aktif Hisseler15:53
|MERKO
|9,02
|148.586.608
|% 10,00
|
|IDEAS
|19,69
|20.896.262
|% 10,00
|
|EKIZ
|10,56
|3.270.802
|% 10,00
|
|UZERB
|71,50
|1.356.355
|% 10,00
|
|YESIL
|242,00
|12.335.752
|% 10,00
|
|EMNIS
|35,00
|473.818
|% -9,79
|
|MERIT
|140,00
|351.449
|% -7,89
|
|ALMAD
|2,60
|7.883.190
|% -7,47
|
|PKENT
|1.725,00
|2.623.075
|% -6,49
|
|RODRG
|18,25
|6.136.791
|% -6,12
|
|EKGYO
|2,50
|1.840.156.514
|% 1,63
|
|GARAN
|9,93
|1.207.835.094
|% 2,48
|
|KOZAL
|123,10
|1.050.085.258
|% 1,48
|
|ODAS
|4,11
|875.808.165
|% 2,49
|
|ISFIN
|4,19
|731.357.989
|% 0,72
|
|EKGYO
|2,50
|1.840.156.514
|% 1,63
|
|TSKB
|1,86
|549.934.770
|% 1,09
|
|ODAS
|4,11
|875.808.165
|% 2,49
|
|GSDHO
|2,64
|515.048.239
|% 5,18
|
|DOHOL
|4,06
|728.210.473
|% -3,79
|
|15:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1721
|7,1762
|% -0,36
|
|Euro
|8,6197
|8,6257
|% -0,48
|
|Sterlin
|9,7405
|9,7893
|% -0,70
|
|Frank
|7,9424
|7,9903
|% -0,58
|
|Riyal
|1,9052
|1,9148
|% -0,47
|
|15:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.837
|1.838
|1,39
|
|Altın Gr.
|424
|424
|-1,56
|
|Cumhuriyet
|2.809
|2.851
|-1,00
|
|Tam
|2.796
|2.867
|-0,59
|
|Yarım
|1.351
|1.387
|-0,29
|
|Çeyrek
|678
|693
|-0,14
|
|Gümüş.Ons
|26,92
|26,95
|0,50
|
|Gümüş Gr.
|6,23
|6,23
|0,10
|
|B. Petrol
|58,08
|58,08
|0,28
|
Seans Raporu
15:53
daha fazla
-
16:09SASA
Yüzde 4.86 oranında artışla 27.16 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 275, 297 adet işlem
-
16:08KONTR
Yüzde 9.95 oranında artışla 77.90 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 631, 680 adet işlem
-
16:07GSDHO
Yüzde 5.18 oranında artışla 2.64 lira fiyatla işlem gören hissede 196, 320, 121 adet işlem
-
16:06XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 57 artarak (% 0.27 ) 1, 329
-
16:06
Tavandan işlem gören hisse senedleri : UZERB, TACTR, DIRIT, AGYO, COSMO, AYEN, TSGYO, SERVE, YESIL, EKIZ