***HATEK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.02.2021 10:40
***HATEK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
HATEK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908542
BIST
12:181.547
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 12,15
|Açılış
|: 1.539
|
|Önceki Kapanış
|: 1.535
|
1.551
En Düşük
1.536
12:187,0966
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0234
|Açılış
|: 7,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0950
|
7,1413
En Düşük
7,0620
12:188,5953
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,0630
|Açılış
|: 8,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5350
|
8,6212
En Düşük
8,5143
12:18420,74
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 4,28
|Açılış
|: 420,74
|
|Önceki Kapanış
|: 416,46
|
422,53
En Düşük
415,69
BIST En Aktif Hisseler12:16
|MERIT
|181,50
|304.013
|% 10,00
|
|DIRIT
|10,91
|2.118.624
|% 9,98
|
|EKIZ
|15,44
|757.857
|% 9,97
|
|GEDZA
|38,66
|40.301.289
|% 9,95
|
|CMENT
|53,90
|1.163.971
|% 9,91
|
|SUMAS
|67,00
|130.449
|% -6,69
|
|RALYH
|4,74
|5.056.270
|% -5,95
|
|SNKRN
|25,10
|409.005
|% -5,78
|
|ETYAT
|4,47
|5.133.227
|% -5,70
|
|EUKYO
|4,18
|2.294.864
|% -5,00
|
|KOZAL
|141,00
|1.447.692.425
|% 4,91
|
|EKGYO
|2,62
|1.356.024.327
|% -2,60
|
|GARAN
|10,11
|970.874.406
|% 2,74
|
|PETKM
|5,38
|886.564.341
|% 3,66
|
|SISE
|7,79
|677.587.695
|% 2,23
|
|EKGYO
|2,62
|1.356.024.327
|% -2,60
|
|PETKM
|5,38
|886.564.341
|% 3,66
|
|SKBNK
|1,47
|236.579.453
|% 0,68
|
|TSKB
|1,82
|282.447.572
|% 1,11
|
|DOHOL
|3,54
|544.841.928
|% -3,28
|
|12:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0920
|7,0963
|% 0,33
|
|Euro
|8,5852
|8,5927
|% 0,71
|
|Sterlin
|9,7501
|9,7990
|% 0,56
|
|Frank
|7,9017
|7,9493
|% 0,74
|
|Riyal
|1,8863
|1,8957
|% 0,27
|
|12:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.846
|1.846
|16,25
|
|Altın Gr.
|421
|421
|4,22
|
|Cumhuriyet
|2.792
|2.834
|14,00
|
|Tam
|2.782
|2.853
|18,40
|
|Yarım
|1.345
|1.380
|8,90
|
|Çeyrek
|675
|690
|4,45
|
|Gümüş.Ons
|27,64
|27,68
|0,33
|
|Gümüş Gr.
|6,29
|6,30
|0,07
|
|B. Petrol
|60,73
|60,73
|0,03
|