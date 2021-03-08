***HATEK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
08.03.2021 17:17
***HATEK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [HATEK]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
HATEK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916050
BIST
17:091.532
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -10,11
|Açılış
|: 1.550
|
|Önceki Kapanış
|: 1.542
|
1.554
En Düşük
1.527
17:097,6727
En Yüksek
|Değişim
|: 1,87%
|| 0,1407
|Açılış
|: 7,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5180
|
7,7087
En Düşük
7,4989
17:099,1174
En Yüksek
|Değişim
|: 1,53%
|| 0,1374
|Açılış
|: 9,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9550
|
9,1537
En Düşük
8,8190
17:09417,39
En Yüksek
|Değişim
|: 1,48%
|| 6,11
|Açılış
|: 417,39
|
|Önceki Kapanış
|: 411,29
|
419,28
En Düşük
410,04
BIST En Aktif Hisseler17:09
|FADE
|11,55
|73.831.476
|% 10,00
|
|TRILC
|12,10
|131.019
|% 10,00
|
|VKFYO
|8,91
|49.407.366
|% 10,00
|
|SNKRN
|30,80
|1.283.559
|% 10,00
|
|ISATR
|250.459,00
|250.459
|% 10,00
|
|KSTUR
|343,00
|762.206
|% -10,00
|
|EPLAS
|38,40
|6.502.898
|% -9,99
|
|CASA
|159,00
|1.830.374
|% -9,97
|
|MZHLD
|43,00
|451.879
|% -8,55
|
|KENT
|361,00
|4.056.474
|% -7,36
|
|PETKM
|6,16
|1.789.438.376
|% 2,33
|
|GARAN
|9,05
|1.723.027.079
|% -2,16
|
|KRDMD
|7,24
|1.213.883.267
|% -0,82
|
|KOZAL
|131,70
|1.134.598.685
|% 2,17
|
|THYAO
|14,67
|1.111.746.583
|% -0,74
|
|PETKM
|6,16
|1.789.438.376
|% 2,33
|
|EKGYO
|2,39
|653.992.245
|% -2,85
|
|GARAN
|9,05
|1.723.027.079
|% -2,16
|
|HALKB
|5,41
|954.617.464
|% 0,37
|
|KRDMD
|7,24
|1.213.883.267
|% -0,82
|
|17:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6684
|7,6727
|% 1,87
|
|Euro
|9,1104
|9,1174
|% 1,53
|
|Sterlin
|10,5844
|10,6375
|% 1,79
|
|Frank
|8,1797
|8,2290
|% 1,51
|
|Riyal
|2,0372
|2,0475
|% 1,77
|
|17:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.693
|1.693
|-5,00
|
|Altın Gr.
|417
|417
|5,44
|
|Cumhuriyet
|2.774
|2.816
|35,00
|
|Tam
|2.761
|2.831
|33,23
|
|Yarım
|1.334
|1.369
|16,08
|
|Çeyrek
|669
|685
|8,04
|
|Gümüş.Ons
|25,19
|25,23
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,20
|6,21
|0,11
|
|B. Petrol
|69,00
|69,00
|-0,36
|