***HATEK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.03.2021 14:01
***HATEK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [HATEK]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
HATEK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920879
BIST
14:071.377
En Yüksek
|Değişim
|: -1,24%
|| -17,30
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.394
|
1.412
En Düşük
1.372
14:078,0311
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 0,0916
|Açılış
|: 7,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9250
|
8,0949
En Düşük
7,9153
14:079,4857
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 0,1301
|Açılış
|: 9,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3700
|
9,5500
En Düşük
9,3140
14:07445,47
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 5,00
|Açılış
|: 445,47
|
|Önceki Kapanış
|: 440,47
|
449,34
En Düşük
439,65
BIST En Aktif Hisseler14:05
|BJKAS
|6,93
|526.656.935
|% 10,00
|
|UMPAS
|2,42
|780.097
|% 10,00
|
|TRILC
|45,82
|11.084.041
|% 9,99
|
|SELGD
|5,14
|1.866.627
|% 9,83
|
|SAYAS
|25,00
|73.642.211
|% 8,79
|
|AVOD
|9,54
|615.726.219
|% -9,49
|
|UFUK
|19,21
|162.584
|% -8,52
|
|QNBFB
|55,55
|143.636
|% -8,18
|
|SEKUR
|33,00
|3.839.247
|% -6,99
|
|KONTR
|72,50
|48.430.011
|% -5,72
|
|GARAN
|6,95
|1.654.845.088
|% -0,57
|
|AVOD
|9,54
|615.726.219
|% -9,49
|
|SISE
|7,32
|597.153.708
|% 1,39
|
|VESTL
|36,92
|594.162.947
|% -0,49
|
|BJKAS
|6,93
|526.656.935
|% 10,00
|
|GARAN
|6,95
|1.654.845.088
|% -0,57
|
|GSRAY
|3,75
|407.607.181
|% 5,04
|
|SKBNK
|1,20
|132.665.276
|% -0,83
|
|YKBNK
|2,17
|225.111.509
|% 0,46
|
|SISE
|7,32
|597.153.708
|% 1,39
|
|14:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0374
|8,0472
|% 1,36
|
|Euro
|9,4751
|9,4980
|% 1,52
|
|Sterlin
|11,0633
|11,1187
|% 1,84
|
|Frank
|8,5280
|8,5794
|% 1,47
|
|Riyal
|2,1407
|2,1514
|% 1,49
|
|14:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.724
|1.725
|-2,84
|
|Altın Gr.
|447
|447
|6,41
|
|Cumhuriyet
|2.946
|2.990
|3,00
|
|Tam
|2.939
|3.015
|11,08
|
|Yarım
|1.421
|1.459
|5,36
|
|Çeyrek
|713
|729
|2,68
|
|Gümüş.Ons
|25,06
|25,09
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,50
|6,50
|0,11
|
|B. Petrol
|63,12
|63,12
|1,17
|
Seans Raporu
14:05
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14:17XU030
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