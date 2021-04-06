***HATEK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.04.2021 10:07
***HATEK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [HATEK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
HATEK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923671
BIST
10:011.443
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 1,35
|Açılış
|: 1.443
|
|Önceki Kapanış
|: 1.442
|
1.444
En Düşük
1.442
10:018,1376
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0355
|Açılış
|: 8,0950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0900
|
8,1548
En Düşük
8,0868
10:019,6106
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0194
|Açılış
|: 9,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5300
|
9,6339
En Düşük
9,5657
10:01452,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 2,58
|Açılış
|: 452,59
|
|Önceki Kapanış
|: 450,01
|
454,51
En Düşük
449,88
BIST En Aktif Hisseler09:55
|JANTS
|944,80
|9.153.222
|% 15,00
|
|NTGAZ
|12,43
|107.830
|% 10,00
|
|SNKRN
|42,34
|675.577
|% 9,97
|
|ERBOS
|81,95
|6.669.501
|% 7,97
|
|FENER
|39,92
|16.623.526
|% 5,72
|
|GLRYH
|3,35
|15.869
|% -13,45
|
|IDEAS
|75,60
|232.621
|% -10,00
|
|TRILC
|59,15
|1.749.480
|% -9,97
|
|UTPYA
|26,92
|4.138.896
|% -9,97
|
|SNPAM
|20,98
|46.848
|% -9,96
|
|KATMR
|3,81
|64.617.907
|% 0,00
|
|ULUUN
|15,91
|62.404.863
|% 0,00
|
|NUHCM
|59,65
|35.311.662
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,01
|21.876.372
|% -0,50
|
|FENER
|39,92
|16.623.526
|% 5,72
|
|KATMR
|3,81
|64.617.907
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,01
|21.876.372
|% -0,50
|
|ULUUN
|15,91
|62.404.863
|% 0,00
|
|ODAS
|3,72
|5.743.360
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,22
|1.517.711
|% 0,00
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1323
|8,1405
|% 0,47
|
|Euro
|9,6040
|9,6161
|% 0,26
|
|Sterlin
|11,2570
|11,3135
|% 0,27
|
|Frank
|8,6320
|8,6840
|% 0,21
|
|Riyal
|2,1621
|2,1729
|% 0,44
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.732
|1.733
|4,28
|
|Altın Gr.
|453
|453
|3,46
|
|Cumhuriyet
|2.984
|3.029
|1,00
|
|Tam
|2.971
|3.046
|-1,41
|
|Yarım
|1.436
|1.473
|-0,69
|
|Çeyrek
|720
|737
|-0,34
|
|Gümüş.Ons
|24,92
|24,95
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,54
|6,55
|0,07
|
|B. Petrol
|62,91
|62,91
|0,76
|
Seans Raporu
09:55
daha fazla
-
10:14
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAL, EKGYO, PETKM
-
10:14
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler GUBRF, SAHOL, TUPRS
-
10:14XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 23 kaybederek (% -0.02 ) 1, 241
-
10:14
Tavandan işlem gören hisse senedleri : NTGAZ, SNKRN
-
10:14
Tabandan işlem gören hisse senetleri : SNPAM, IDEAS, UTPYA, TRILC