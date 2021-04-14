***HATEK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.04.2021 10:58
***HATEK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [HATEK]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
HATEK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927812
BIST
10:571.395
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 16,54
|Açılış
|: 1.381
|
|Önceki Kapanış
|: 1.378
|
1.396
En Düşük
1.381
10:578,0749
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0308
|Açılış
|: 8,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1300
|
8,1332
En Düşük
8,0572
10:579,6660
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0311
|Açılış
|: 9,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6800
|
9,7345
En Düşük
9,6494
10:57454,76
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,14
|Açılış
|: 454,76
|
|Önceki Kapanış
|: 454,91
|
456,49
En Düşük
454,01
BIST En Aktif Hisseler10:57
|DITAS
|14,66
|2.504.045
|% 9,98
|
|MTRKS
|54,50
|18.610.224
|% 9,97
|
|TUREX
|19,31
|2.770.232
|% 9,97
|
|QUAGR
|24,08
|808.510
|% 9,95
|
|BNTAS
|6,12
|28.806.217
|% 8,32
|
|BJKAS
|12,16
|65.724.752
|% -9,99
|
|TKURU
|331,40
|5.346.063
|% -9,99
|
|ORMA
|33,52
|195.623
|% -9,99
|
|SONME
|32,82
|455.574
|% -9,98
|
|UTPYA
|16,81
|759.610
|% -9,96
|
|GARAN
|6,83
|342.010.062
|% 1,94
|
|SASA
|45,64
|319.809.941
|% 7,84
|
|KRDMD
|7,40
|223.897.737
|% 0,41
|
|EREGL
|17,20
|210.576.461
|% 0,64
|
|PETKM
|6,18
|181.931.335
|% 0,98
|
|GARAN
|6,83
|342.010.062
|% 1,94
|
|TSKB
|1,31
|61.707.379
|% 1,55
|
|YKBNK
|2,12
|69.124.537
|% 1,92
|
|KRDMD
|7,40
|223.897.737
|% 0,41
|
|PETKM
|6,18
|181.931.335
|% 0,98
|
|10:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0715
|8,0749
|% -0,38
|
|Euro
|9,6596
|9,6660
|% -0,32
|
|Sterlin
|11,1411
|11,1969
|% 0,25
|
|Frank
|8,7714
|8,8242
|% 0,01
|
|Riyal
|2,1553
|2,1661
|% 0,01
|
|10:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.746
|1.746
|0,42
|
|Altın Gr.
|455
|455
|-0,02
|
|Cumhuriyet
|3.029
|3.075
|23,00
|
|Tam
|3.016
|3.094
|25,35
|
|Yarım
|1.458
|1.496
|12,26
|
|Çeyrek
|731
|748
|6,13
|
|Gümüş.Ons
|25,48
|25,51
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,63
|6,64
|0,03
|
|B. Petrol
|64,40
|64,40
|0,73
|