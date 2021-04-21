***HATEK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.04.2021 11:05
***HATEK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [HATEK]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
HATEK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929943
BIST
11:091.346
En Yüksek
|Değişim
|: -1,39%
|| -18,95
|Açılış
|: 1.364
|
|Önceki Kapanış
|: 1.365
|
1.366
En Düşük
1.337
11:098,1431
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0359
|Açılış
|: 8,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1150
|
8,1577
En Düşük
8,0986
11:099,7997
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0308
|Açılış
|: 9,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7550
|
9,8120
En Düşük
9,7531
11:09466,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 3,02
|Açılış
|: 466,84
|
|Önceki Kapanış
|: 463,82
|
467,54
En Düşük
463,07
BIST En Aktif Hisseler11:07
|BASCM
|11,66
|65.016
|% 10,00
|
|ATLAS
|2,07
|7.001.804
|% 9,52
|
|FENER
|34,60
|64.830.025
|% 8,13
|
|OZRDN
|7,67
|50.146
|% 7,72
|
|CASA
|115,00
|280.370
|% 6,98
|
|BJKAS
|9,00
|8.762.967
|% -10,00
|
|GOLTS
|43,14
|4.869.408
|% -9,94
|
|ANELE
|4,46
|43.506.008
|% -9,90
|
|SANEL
|4,02
|649.193
|% -9,87
|
|ESEN
|28,02
|7.766.091
|% -9,61
|
|PETKM
|6,43
|572.618.785
|% -2,13
|
|GARAN
|6,96
|357.994.638
|% -1,83
|
|EREGL
|18,12
|285.717.717
|% -0,60
|
|KRDMD
|7,12
|218.039.508
|% -1,11
|
|KOZAL
|107,10
|167.222.170
|% -1,74
|
|PETKM
|6,43
|572.618.785
|% -2,13
|
|YKBNK
|2,06
|146.123.767
|% -2,83
|
|EKGYO
|1,83
|101.007.582
|% -0,54
|
|TSKB
|1,24
|68.769.211
|% -1,59
|
|ODAS
|2,46
|135.367.578
|% -9,56
|
|11:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1386
|8,1415
|% 0,42
|
|Euro
|9,7937
|9,8006
|% 0,32
|
|Sterlin
|11,3201
|11,3769
|% 0,44
|
|Frank
|8,8360
|8,8892
|% 0,17
|
|Riyal
|2,1656
|2,1765
|% 0,46
|
|11:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.784
|4,56
|
|Altın Gr.
|467
|467
|2,95
|
|Cumhuriyet
|3.060
|3.108
|8,00
|
|Tam
|3.045
|3.122
|6,08
|
|Yarım
|1.472
|1.510
|2,94
|
|Çeyrek
|738
|755
|1,47
|
|Gümüş.Ons
|26,02
|26,05
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,81
|6,82
|0,07
|
|B. Petrol
|66,43
|66,43
|-0,14
|