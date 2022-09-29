***HATEK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.09.2022 17:15
***HATEK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [HATEK]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
HATEK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066009
BIST
17:053.137
En Yüksek
|Değişim
|: -1,92%
|| -61,25
|Açılış
|: 3.219
|
|Önceki Kapanış
|: 3.198
|
3.241
En Düşük
3.134
17:0518,5384
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0203
|Açılış
|: 18,5250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,5610
En Düşük
18,4992
17:0518,0906
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0708
|Açılış
|: 18,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9200
|
18,1489
En Düşük
17,8996
17:05985,62
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -1,91
|Açılış
|: 985,62
|
|Önceki Kapanış
|: 987,53
|
989,60
En Düşük
978,50
BIST En Aktif Hisseler17:05
|BFREN
|1.390,40
|22.251.254
|% 10,00
|
|UFUK
|55,55
|1.522.994
|% 10,00
|
|UZERB
|42,68
|1.321.709
|% 10,00
|
|EKIZ
|13,14
|1.697.009
|% 9,96
|
|COSMO
|57,00
|2.834.682
|% 9,83
|
|ALARK
|56,30
|439.992.463
|% -9,99
|
|KMPUR
|52,25
|216.472.392
|% -9,99
|
|ISGYO
|6,65
|17.812.929
|% -9,89
|
|ULUFA
|4,68
|5.509.736
|% -9,83
|
|BAGFS
|23,64
|140.126.170
|% -8,02
|
|THYAO
|68,65
|3.260.428.264
|% -0,44
|
|ASELS
|30,10
|2.900.423.725
|% 4,73
|
|YKBNK
|7,06
|1.881.555.189
|% 0,00
|
|HEKTS
|55,00
|1.837.630.846
|% -7,56
|
|GARAN
|19,08
|1.618.067.019
|% -0,88
|
|SKBNK
|1,88
|893.404.849
|% 1,08
|
|TSKB
|2,46
|914.958.568
|% 5,13
|
|EKGYO
|3,83
|1.172.696.993
|% -1,03
|
|ZOREN
|3,24
|870.122.665
|% -6,09
|
|YKBNK
|7,06
|1.881.555.189
|% 0,00
|
|17:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5306
|18,5384
|% 0,11
|
|Euro
|18,0745
|18,0906
|% 0,39
|
|Sterlin
|20,3163
|20,4182
|% 1,14
|
|Frank
|18,8294
|18,9429
|% -0,26
|
|Riyal
|4,9178
|4,9425
|% 0,42
|
|17:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.645
|1.645
|-14,63
|
|Altın Gr.
|985
|986
|-1,91
|
|Cumhuriyet
|6.582
|6.682
|-50,00
|
|Tam
|6.618
|6.694
|-87,00
|
|Yarım
|3.220
|3.272
|-43,00
|
|Çeyrek
|1.615
|1.637
|-20,00
|
|Gümüş.Ons
|18,50
|18,52
|-0,39
|
|Gümüş Gr.
|11,12
|11,13
|-0,12
|
|B. Petrol
|87,47
|87,47
|-0,58
|