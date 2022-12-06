***HATEK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.12.2022 16:59
***HATEK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
HATEK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084862
BIST
16:575.002
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 44,41
|Açılış
|: 4.947
|
|Önceki Kapanış
|: 4.958
|
5.033
En Düşük
4.910
16:5718,6456
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0075
|Açılış
|: 18,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7150
|
18,7010
En Düşük
18,6015
16:5719,6008
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0520
|Açılış
|: 19,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,7600
|
19,6388
En Düşük
19,5215
16:571.065,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 6,57
|Açılış
|: 1.065,38
|
|Önceki Kapanış
|: 1.058,82
|
1.067,27
En Düşük
1.058,07
BIST En Aktif Hisseler16:55
|BARMA
|122,10
|32.784.705
|% 10,00
|
|KSTUR
|348,00
|792.210
|% 9,99
|
|BALAT
|15,97
|3.469.658
|% 9,99
|
|KONTR
|154,30
|774.155.846
|% 9,98
|
|VKING
|12,89
|820.691
|% 9,98
|
|ALFAS
|199,30
|409.627.944
|% -9,98
|
|EUREN
|75,40
|1.184.770.614
|% -9,97
|
|YESIL
|4,00
|11.856.596
|% -9,91
|
|UFUK
|70,30
|6.541.922
|% -9,81
|
|PEKGY
|3,36
|364.257.859
|% -9,19
|
|KRDMD
|17,39
|11.791.025.283
|% 7,15
|
|THYAO
|135,30
|7.795.519.529
|% -2,38
|
|EREGL
|42,82
|5.922.386.558
|% 0,90
|
|SISE
|40,26
|4.591.747.812
|% 4,19
|
|AKBNK
|16,30
|3.743.407.295
|% 0,12
|
|KRDMD
|17,39
|11.791.025.283
|% 7,15
|
|EKGYO
|7,32
|3.456.020.447
|% 0,69
|
|ADESE
|1,87
|533.384.623
|% 1,08
|
|AKBNK
|16,30
|3.743.407.295
|% 0,12
|
|ISCTR
|10,27
|2.112.290.947
|% 1,18
|
|16:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6372
|18,6421
|% 0,02
|
|Euro
|19,5941
|19,6020
|% 0,27
|
|Sterlin
|22,6723
|22,7860
|% 0,21
|
|Frank
|19,7604
|19,8794
|% 0,42
|
|Riyal
|4,9426
|4,9673
|% -0,00
|
|16:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.777
|10,43
|
|Altın Gr.
|1.066
|1.066
|7,62
|
|Cumhuriyet
|7.143
|7.251
|-36,00
|
|Tam
|7.178
|7.226
|58,00
|
|Yarım
|3.476
|3.533
|28,00
|
|Çeyrek
|1.743
|1.766
|14,00
|
|Gümüş.Ons
|22,35
|22,38
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|13,45
|13,47
|0,15
|
|B. Petrol
|81,66
|81,66
|-1,02
|