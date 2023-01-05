***HATEK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.01.2023 10:29
***HATEK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
HATEK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1093489
BIST
10:175.541
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 17,14
|Açılış
|: 5.556
|
|Önceki Kapanış
|: 5.523
|
5.567
En Düşük
5.535
10:1718,7590
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0166
|Açılış
|: 18,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8850
|
18,7628
En Düşük
18,7265
10:1719,9670
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0750
|Açılış
|: 19,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9400
|
20,0382
En Düşük
19,8711
10:171.117,50
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,38
|Açılış
|: 1.117,68
|
|Önceki Kapanış
|: 1.117,88
|
1.120,71
En Düşük
1.115,32
BIST En Aktif Hisseler10:15
|DOGUB
|11,00
|7.328.018
|% 10,00
|
|DYOBY
|32,12
|49.971.381
|% 10,00
|
|EYGYO
|25,18
|23.331.058
|% 9,96
|
|SNKRN
|27,80
|278.639
|% 9,19
|
|BFREN
|5.690,10
|49.589.993
|% 8,78
|
|ULUSE
|202,50
|975.443
|% -10,00
|
|OTTO
|86,40
|147.744
|% -10,00
|
|MARTI
|5,48
|2.542.961
|% -9,87
|
|ULAS
|9,25
|115.163
|% -7,87
|
|LIDER
|81,90
|1.480.712
|% -6,93
|
|EREGL
|43,50
|1.304.274.236
|% 1,35
|
|THYAO
|146,40
|887.885.921
|% 1,31
|
|KRDMD
|19,65
|716.852.453
|% -0,71
|
|EKGYO
|9,53
|673.188.601
|% 1,17
|
|ASELS
|65,90
|664.324.242
|% 1,15
|
|EKGYO
|9,53
|673.188.601
|% 1,17
|
|KRDMD
|19,65
|716.852.453
|% -0,71
|
|EREGL
|43,50
|1.304.274.236
|% 1,35
|
|YKBNK
|11,75
|206.835.474
|% 0,95
|
|ISCTR
|12,63
|200.002.932
|% 0,80
|
|10:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7431
|18,7583
|% 0,08
|
|Euro
|19,9043
|19,9281
|% 0,18
|
|Sterlin
|22,4822
|22,5950
|% -0,23
|
|Frank
|20,0676
|20,1885
|% -0,02
|
|Riyal
|4,9725
|4,9974
|% 0,06
|
|10:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.853
|1.854
|-1,98
|
|Altın Gr.
|1.116
|1.116
|-1,91
|
|Cumhuriyet
|7.531
|7.644
|60,00
|
|Tam
|7.548
|7.615
|-11,00
|
|Yarım
|3.655
|3.722
|-6,00
|
|Çeyrek
|1.833
|1.861
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,74
|23,77
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|14,24
|14,27
|-0,07
|
|B. Petrol
|78,61
|78,61
|0,77
|
Seans Raporu
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