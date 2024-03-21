***HATEK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.03.2024 12:12
***HATEK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [HATEK]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
HATEK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1260944
BIST
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14:079.063
En Düşük
|Değişim
|: 1,20%
|| 107,82
|Açılış
|: 9.036
|
|Önceki Kapanış
|: 8.955
|
9.036
En Yüksek
9.106
14:0732,1296
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -0,2418
|Açılış
|: 33,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 33,1600
|
32,4425
En Düşük
32,0597
14:0735,2073
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -0,1759
|Açılış
|: 35,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 35,9000
|
35,7180
En Düşük
35,0402
14:072.287,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 13,95
|Açılış
|: 2.287,83
|
|Önceki Kapanış
|: 2.273,88
|
2.317,10
En Düşük
2.267,37
BIST En Aktif Hisseler14:05
|QNBFL
|189,20
|23.477.948
|% 10,00
|
|RYSAS
|35,22
|28.079.650
|% 9,99
|
|EKIZ
|78,70
|4.200.219
|% 9,99
|
|ELITE
|53,25
|104.322.384
|% 9,98
|
|FMIZP
|339,25
|73.588.717
|% 9,97
|
|PEKGY
|17,42
|400.293.639
|% -9,97
|
|CASA
|99,75
|10.511.001
|% -9,97
|
|AKYHO
|6,34
|167.229.087
|% -9,94
|
|DERHL
|10,56
|160.163.282
|% -9,36
|
|BEGYO
|4,86
|1.013.198.395
|% -7,78
|
|THYAO
|283,25
|6.969.145.067
|% 1,80
|
|MOGAN
|22,78
|3.091.968.353
|% 5,76
|
|YKBNK
|24,82
|2.665.345.863
|% 1,72
|
|VESTL
|85,75
|1.811.012.101
|% 9,94
|
|TUPRS
|174,60
|1.735.748.502
|% 1,63
|
|BEGYO
|4,86
|1.013.198.395
|% -7,78
|
|MOGAN
|22,78
|3.091.968.353
|% 5,76
|
|EKGYO
|10,80
|1.488.779.120
|% 0,28
|
|ZOREN
|5,60
|690.960.657
|% 0,00
|
|YKBNK
|24,82
|2.665.345.863
|% 1,72
|
|14:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,1200
|32,1330
|% -0,74
|
|Euro
|35,1645
|35,2042
|% -0,51
|
|Sterlin
|42,1387
|42,3500
|% -0,34
|
|Frank
|36,9809
|37,1662
|% -0,82
|
|Riyal
|8,8046
|8,8488
|% -0,14
|
|14:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|25,45
|25,48
|% 0,66
|
|Platin
|910,49
|913,10
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.007,72
|1.013,22
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|85,77
|85,77
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.207,15
|2.207,45
|% 0,66
|