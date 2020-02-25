***HATEK*** HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
25.02.2020 15:49
***HATEK*** HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
KARAR BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereği 2020 yılı faaliyet döneminin ve hesaplarının bağımsız denetimini yaptırmak için KARAR BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş.'nin seçilmesine ve yapılacak ilk Genel kurulun onayına sunulmasına karar verilmistir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821452
BIST
17:18114.974
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 185,05
|Açılış
|: 115.626
|
|Önceki Kapanış
|: 114.789
|
115.992
En Düşük
113.850
17:186,1276
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0139
|Açılış
|: 6,1310
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1590
|
6,1580
En Düşük
6,0709
17:186,6456
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0081
|Açılış
|: 6,6440
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6670
|
6,6813
En Düşük
6,5938
17:18325,17
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -1,00
|Açılış
|: 325,17
|
|Önceki Kapanış
|: 326,17
|
327,88
En Düşük
319,39
BIST En Aktif Hisseler
|HATEK
|10,12
|41.209.812
|% 19,91
|
|ALGYO
|17,64
|224.741.659
|% 19,84
|
|ALCAR
|64,30
|17.972.053
|% 16,27
|
|BURCE
|7,07
|3.717.197
|% 14,96
|
|OYAYO
|2,56
|36.097.064
|% 14,80
|
|BMELK
|1,26
|8.815
|% -10,00
|
|YBTAS
|5.091,10
|811.713
|% -10,00
|
|TURGG
|49,14
|4.871.414
|% -7,11
|
|GYHOL
|24,00
|805.491
|% -6,61
|
|TKNSA
|7,28
|83.534.977
|% -6,43
|
|THYAO
|13,62
|3.031.360.279
|% -1,73
|
|ASELS
|29,22
|1.304.755.323
|% 2,10
|
|KRDMD
|2,83
|616.989.315
|% 0,00
|
|KARSN
|2,03
|589.255.945
|% 9,14
|
|ODAS
|2,21
|412.555.584
|% 1,38
|
|KARSN
|2,03
|589.255.945
|% 9,14
|
|THYAO
|13,62
|3.031.360.279
|% -1,73
|
|KRDMD
|2,83
|616.989.315
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,31
|244.839.096
|% 5,65
|
|ODAS
|2,21
|412.555.584
|% 1,38
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9326
|7,9724
|% 0,67
|
|Frank
|6,2476
|6,2853
|% 0,40
|
|Riyal
|1,6296
|1,6378
|% 0,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.648
|1.648
|-11,31
|
|Altın Gr.
|326
|326
|-0,23
|
|Cumhuriyet
|2.166
|2.198
|-37,00
|
|Tam
|2.152
|2.206
|-47,77
|
|Yarım
|1.040
|1.067
|-23,11
|
|Çeyrek
|522
|533
|-11,55
|
|Gümüş.Ons
|18,33
|18,37
|-0,30
|
|Gümüş Gr.
|3,63
|3,63
|-0,03
|
|B. Petrol
|55,51
|55,51
|-0,26
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:31IHEVA
Yüzde 6.78 oranında artışla 3.62 lira fiyatla işlem gören hissede 273, 754 adet işlem
-
17:30DERAS
Yüzde 9.57 oranında artışla 3.78 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 670, 693 adet işlem
-
17:28XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -32, 96 kaybederek (% -0.03 ) 108, 398
-
17:28
Tavandan işlem gören hisse senedleri : YONGA, EPLAS, KRSAN, BALAT, LIDFA
-
17:28
KARSN, MIPAZ, ESCOM değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında