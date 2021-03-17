***HATEK*** HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
17.03.2021 17:45
***HATEK*** HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
KARAR BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereği 2021 yılı faaliyet döneminin ve hesaplarının bağımsız denetimini yaptırmak için KARAR BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş.'nin seçilmesine ve yapılacak ilk Genel kurulun onayına sunulmasına karar verilmistir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918830
BIST
18:051.562
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -8,31
|Açılış
|: 1.575
|
|Önceki Kapanış
|: 1.570
|
1.589
En Düşük
1.562
18:057,6121
En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
|: 7,5100
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|Önceki Kapanış
|: 7,5000
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7,6428
En Düşük
7,4818
18:059,0625
En Yüksek
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|: 1,56%
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|Açılış
|: 8,9450
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|Önceki Kapanış
|: 8,9300
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9,1013
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8,9020
18:05422,99
En Yüksek
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|Açılış
|: 422,99
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|Önceki Kapanış
|: 416,90
|
424,59
En Düşük
416,29
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EUHOL
|3,63
|21.159.213
|% 10,00
|
|SEYKM
|37,18
|36.627.457
|% 10,00
|
|TRILC
|23,56
|160.127.778
|% 9,99
|
|LUKSK
|68,25
|21.586.853
|% 9,99
|
|FROTO
|229,20
|549.765.722
|% 9,98
|
|DAGI
|2,87
|43.379.888
|% -9,46
|
|PAMEL
|28,20
|4.934.024
|% -7,54
|
|TACTR
|25,10
|656.123
|% -7,04
|
|ETILR
|5,60
|3.458.774
|% -6,98
|
|ACSEL
|23,30
|13.558.914
|% -6,73
|
|SISE
|7,94
|1.847.743.100
|% 1,66
|
|GARAN
|8,75
|1.495.823.939
|% -1,24
|
|THYAO
|14,55
|1.311.067.829
|% -1,29
|
|SASA
|45,02
|1.039.385.676
|% 2,79
|
|KARSN
|4,40
|974.981.600
|% 3,04
|
|EKGYO
|2,18
|590.450.303
|% -3,11
|
|SISE
|7,94
|1.847.743.100
|% 1,66
|
|KARSN
|4,40
|974.981.600
|% 3,04
|
|GSRAY
|4,42
|842.169.629
|% 6,76
|
|YKBNK
|2,69
|515.641.650
|% -0,74
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6064
|7,6121
|% 1,70
|
|Euro
|9,0540
|9,0625
|% 1,56
|
|Sterlin
|10,5418
|10,5946
|% 1,64
|
|Frank
|8,1779
|8,2272
|% 1,41
|
|Riyal
|2,0248
|2,0349
|% 1,72
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.726
|1.727
|-4,99
|
|Altın Gr.
|423
|424
|6,64
|
|Cumhuriyet
|2.776
|2.818
|-5,00
|
|Tam
|2.764
|2.834
|-6,42
|
|Yarım
|1.336
|1.371
|-3,10
|
|Çeyrek
|670
|686
|-1,55
|
|Gümüş.Ons
|25,91
|25,95
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,35
|6,36
|0,11
|
|B. Petrol
|67,74
|67,74
|-0,65
|