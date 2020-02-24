***HATEK*** HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor









***HATEK*** HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27 21.000.000 349.246 166.128.691 -640.718 165.487.973 165.487.973 1.404.302 1.404.302 2.463.591 24.254.278 -10.731.378 13.522.900 204.228.012 11.246.112 215.474.124Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer Düzeltmeler-764.418 -764.418 -764.418 -764.418Düzeltmelerden Sonraki TutarTransferler65.219 -10.796.597 10.731.378 -65.219 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)294.947 294.947 294.947 1.790.224 1.790.224 13.109.775 13.109.775 15.194.946 -10.989.393 4.205.553Dönem Karı (Zararı)0 0 0 13.109.775 13.109.775 13.109.775 -15.224.253 -2.114.478Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)294.947 294.947 294.947 1.790.224 1.790.224 2.085.171 4.234.860 6.320.031Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları-120.000 -120.000Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler-7.759.774 -7.759.774 -7.759.774 7.593.893 7.593.893 -165.881Pay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-103.798 -103.798 -103.798 -103.798Dönem Sonu Bakiyeler27 21.000.000 349.246 158.368.917 -345.771 158.023.146 158.023.146 3.194.526 3.194.526 2.528.810 20.183.358 13.109.775 33.293.133 218.388.861 136.719 218.525.580Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27 21.000.000 349.246 158.368.917 -345.771 158.023.146 158.023.146 3.194.526 3.194.526 2.528.810 20.183.358 13.109.775 33.293.133 218.388.861 136.719 218.525.580Düzeltmelerden Sonraki TutarTransferler20.020.727 -6.910.952 -13.109.775 -20.020.727 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)79.430.902 -374.348 79.056.554 79.056.554 795.813 795.813 28.630.036 28.630.036 108.482.403 13.586 108.495.989Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 28.630.036 28.630.036 28.630.036 -512 28.629.524Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)79.430.902 -374.348 79.056.554 79.056.554 795.813 795.813 79.852.367 14.098 79.866.465Sermaye ArttırımıKar Payları-12.242.393 -12.242.393 -12.242.393 -12.242.393Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)1.558.150 1.558.150 1.558.150 1.558.150Dönem Sonu Bakiyeler27 21.000.000 349.246 237.799.819 -720.119 237.079.700 237.079.700 3.990.339 3.990.339 22.549.537 2.588.163 28.630.036 31.218.199 316.187.021 150.305 316.337.326Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI6.368.777 -515.349Dönem Karı (Zararı)36 28.630.036 13.109.775Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-18.155.237 6.440.404Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler30 7.929.822 9.257.173Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-2.457.178 -5.576.307Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-2.457.178 -5.576.307Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.488.615 -45.945Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler1.328.374 -73.379Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler160.241 27.434Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-581.969 648.902Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-12.820 -12.543Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri-569.149 661.445Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-11.275.711 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-11.275.711Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler15 -13.272.402 9.431Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler13.586 -10.989.393Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler13.136.543İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler11.668.880 -18.989.854Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler9, 37 5.511.714 -13.337.212Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler10 3.526.523 7.717.894Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler12 5.868.556 -12.120.564Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler9, 37 5.282.039 -1.013.891Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10 204.435 -72.587İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-8.724.387 -163.494Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları22.143.679 560.325Ödenen Temettüler-12.242.393 -120.000Ödenen Faiz-3.304.896 -3.549.337Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-227.613 -182.513Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları2.776.176YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-3.218.118 -9.703.427Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri17, 18 1.754.741 148.449Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları17, 18 -4.404.379 -10.279.923Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri16 428.047Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları16 -568.480FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-7.656.586 15.455.727Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 -7.656.586 15.455.727YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-4.505.927 5.236.951Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi795.813 1.790.224NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-3.710.114 7.027.175DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 9.203.232 2.176.057DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 5.493.118 9.203.232Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 5.493.118 9.203.232Ticari Alacaklar44.452.077 51.320.942İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar9, 37 1.614.683 6.069.051İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar9 42.837.394 45.251.891Diğer Alacaklar1.175.556 1.459.991İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10 1.175.556 1.459.991Stoklar12 48.371.355 54.239.911Peşin Ödenmiş Giderler557.401 719.191İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler13 557.401 719.191Diğer Dönen Varlıklar26 7.243.090 5.953.193ARA TOPLAM107.292.597 122.896.460TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR107.292.597 122.896.460DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar4.589.051 4.830.060İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar9 4.589.051 4.830.060Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar15 16.742.782 3.470.380Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller16 56.659.001 43.561.953Maddi Duran Varlıklar17 253.174.084 167.766.229Maddi Olmayan Duran Varlıklar18 130.592 207.262Ertelenmiş Vergi Varlığı35 92.603 83.934TOPLAM DURAN VARLIKLAR331.388.113 219.919.818TOPLAM VARLIKLAR438.680.710 342.816.278KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8 49.930.898 58.447.080Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları8 837.701 1.855.803Ticari Borçlar43.487.650 39.588.010İlişkili Taraflara Ticari Borçlar9, 37 120.314 78.502İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar9 43.367.336 39.509.508Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar25 2.100.371 1.929.213Diğer Borçlar800.452 596.017İlişkili Taraflara Diğer Borçlar10, 37 54 54İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar10 800.398 595.963Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü35 694.296 1.786.005Kısa Vadeli Karşılıklar1.061.462 638.833Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar25 517.424 255.036Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar23 544.038 383.797ARA TOPLAM98.912.830 104.840.961TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER98.912.830 104.840.961UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8 525.078 1.965.096Diğer Borçlar723.634 723.634İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar10 723.634 723.634Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)13 4.750 4.750Uzun Vadeli Karşılıklar4.134.196 2.693.862Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar25 4.134.196 2.693.862Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü35 18.042.896 14.062.395TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER23.430.554 19.449.737TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER122.343.384 124.290.698ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar316.187.021 218.388.861Ödenmiş Sermaye27 21.000.000 21.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)27 349.246 349.246Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)237.079.700 158.023.146Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)237.079.700 158.023.146Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)27 237.799.819 158.368.917Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)27 -720.119 -345.771Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)3.990.339 3.194.526Yabancı Para Çevrim Farkları27 3.990.339 3.194.526Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler27 22.549.537 2.528.810Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları27 2.588.163 20.183.358Net Dönem Karı veya Zararı36 28.630.036 13.109.775Kontrol Gücü Olmayan Paylar27 150.305 136.719TOPLAM ÖZKAYNAKLAR316.337.326 218.525.580TOPLAM KAYNAKLAR438.680.710 342.816.278Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat28 212.355.876 219.755.977Satışların Maliyeti28 -191.926.861 -183.184.287TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)20.429.015 36.571.690BRÜT KAR (ZARAR)20.429.015 36.571.690Genel Yönetim Giderleri29 -16.843.288 -17.477.656Pazarlama Giderleri29 -9.050.365 -6.523.164Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler31 30.205.550 56.279.786Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler31 -11.066.958 -47.165.468ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)13.673.954 21.685.188Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler32 13.501.622 15.407.079Yatırım Faaliyetlerinden Giderler32 -13.965 -267.364Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar15 12.603.470 -1.393.261FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)39.765.081 35.431.642Finansman Gelirleri33 10.513.182 15.048.818Finansman Giderleri33 -24.693.460 -38.868.216SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)25.584.803 11.612.244Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri3.044.721 -1.331.614Dönem Vergi (Gideri) Geliri35 -2.503.509 -5.040.186Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri35 5.548.230 3.708.572SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)28.629.524 10.280.630DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)0 2.776.176DÖNEM KARI (ZARARI)28.629.524 13.056.806Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar27 -512 -52.969Ana Ortaklık Payları36 28.630.036 13.109.775Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar80.303.073 294.946Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)90.611.369 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)25 -467.935 368.683Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-9.840.361 -73.737Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri35 -9.840.361 -73.737Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar280.223 1.835.379Yabancı Para Çevrim Farkları280.223 1.835.379Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)280.223 1.835.379DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)80.583.296 2.130.325TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)109.212.820 15.187.131Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar13.586 -10.989.393Ana Ortaklık Payları109.199.234 26.176.524http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821334BIST