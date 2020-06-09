***HATEK*** HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor









***HATEK*** HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler21.000.000 349.247 158.368.917 -345.771 158.023.146 158.023.146 3.194.526 2.528.810 20.183.358 13.109.775 33.293.133 218.388.861 136.719 218.525.580Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler19.006.130 -5.896.355 -13.109.775 -19.006.130 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-186.663 -186.663 -186.663 204.922 204.922 -1.161.967 -1.161.967 -1.143.708 28.954 -1.114.754Dönem Karı (Zararı)-1.161.967 -1.161.967 -1.161.967 21.378 -1.140.589Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-186.663 -186.663 -186.663 204.922 204.922 18.259 7.576 25.835Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler21.000.000 349.247 158.368.917 -532.434 157.836.483 3.399.448 3.399.448 21.534.940 14.287.003 -1.161.967 13.125.036 217.245.153 165.673 217.410.826Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler21.000.000 349.247 237.799.819 -720.119 237.079.700 3.990.339 3.990.339 22.549.537 2.588.162 28.630.034 316.187.020 150.305 316.337.325Diğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler439.365 28.190.669 -28.630.036 -439.365 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.485.182 -1.485.182 354.806 354.806 -5.868.411 -5.868.413 -6.998.787 2.440 -6.996.347Dönem Karı (Zararı)-5.868.411 -5.868.413 -5.868.411 -8.955 -5.877.366Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-1.485.182 -1.485.182 354.806 354.806 -1.130.376 11.395 -1.118.981Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler21.000.000 349.247 237.799.819 -2.205.301 235.594.518 4.345.145 4.345.145 22.988.902 30.778.832 -5.868.411 24.910.421 309.188.233 152.745 309.340.978Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-6.578.948 97.271Dönem Karı (Zararı)-5.877.368 -1.161.967Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-5.877.368 -1.161.967Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler7.482.659 1.018.783Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler[15] 2.493.758 1.991.423Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler0 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler4.662.633 -895.965Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler[8] 630.177 502.280Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler[13] 4.032.456 -1.398.245Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler628.171 314.819Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler[7,9] -23.316 -2.517Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler[6,7] 651.487 317.336Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler[6] -171.081 -1.040.907Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler-171.081 -1.040.907Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler[3] 652.641 673.249İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler652.641 673.249Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-783.463 -23.836İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-8.184.239 240.455Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler[7] 12.152.073 -305.871Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler[9] -207.066 1.991.302Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler[10] -9.032.138 5.772.361Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)[11] 80.849 0Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler[7] -6.576.467 -7.714.565Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)[8] -1.194.608 -57.217Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler[9] 2.624 -91.687İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-3.409.506 646.132Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-6.578.948 97.271YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.648.460 -286.915Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları[15] -1.648.460 -286.915FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI7.160.499 -3.655.995Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri[6] 7.392.540Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları[6] -232.041 -3.655.995YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.066.909 -3.845.639Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi354.806 204.922NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-712.103 -3.640.717DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ[5] 5.493.118 9.203.232DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ[5] 4.781.015 5.562.515Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri[5] 4.781.015 5.493.118Ticari Alacaklar[7] 36.706.271 49.064.444İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar2.169.443 1.614.683İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar34.536.828 47.449.761Diğer Alacaklar[9] 1.382.622 1.152.240İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar450 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar1.382.172 1.152.240Stoklar[10] 57.403.493 48.371.355Peşin Ödenmiş Giderler[11] 476.552 557.401İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler0 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler476.552 557.401Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar[12] 65 0Nakit Dışı Serbest Kullanılabilir Teminatlar0 0Diğer Dönen Varlıklar[13] 8.280.886 7.243.090İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar8.280.886 7.243.090ARA TOPLAM109.030.904 111.881.648TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR109.030.904 111.881.648DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar[3] 16.090.141 16.742.782Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller[15] 56.659.001 56.659.001Maddi Duran Varlıklar252.359.432 253.174.084Arazi ve Arsalar159.770.000 159.770.000Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri8.618.045 8.659.000Binalar40.419.574 40.562.000Tesis, Makine ve Cihazlar40.398.000 41.406.025Taşıtlar855.767 807.058Mobilya ve Demirbaşlar849.031 814.666Yapılmakta Olan Yatırımlar1.134.564 1.103.507Diğer Maddi Duran Varlıklar314.451 51.828Maddi Olmayan Duran Varlıklar[16] 99.946 130.592Diğer Haklar99.946 130.592TOPLAM DURAN VARLIKLAR325.208.520 326.706.459TOPLAM VARLIKLAR434.239.424 438.588.107KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar[6] 57.112.767 48.899.812İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalarİlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar57.112.767 48.899.812Banka Kredileri57.112.767 48.899.812Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları[6] 996.500 1.712.243İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları996.500 1.712.243Kiralama İşlemlerinden Borçlar996.500 874.543Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 837.700Diğer Finansal Yükümlülükler[6] 194.606 156.542Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler194.606 156.542Ticari Borçlar[7] 37.823.276 43.487.652İlişkili Taraflara Ticari Borçlar58.840 120.314İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar37.764.436 43.367.338Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar[8] 1.666.962 1.194.608Diğer Borçlar[9] 32.755 28.866İlişkili Taraflara Diğer Borçlar54 54İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar32.701 28.812Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü[12] 694.296Kısa Vadeli Karşılıklar[17] 1.539.899 1.061.462Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar995.861 517.424Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar544.038 544.038Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler[13] 1.865.349 1.677.349İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.865.349 1.677.349ARA TOPLAM101.232.114 98.912.830TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER101.232.114 98.912.830UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar[6] 0 525.079İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalarİlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 525.079Kiralama İşlemlerinden Borçlar0 525.079Diğer Borçlar[9] 723.634 723.634İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar723.634 723.634Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)[11] 4.750 4.750İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)4.750 4.750Uzun Vadeli Karşılıklar[17] 6.142.412 4.134.196Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar6.142.412 4.134.196Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü[12] 16.795.536 17.950.293TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER23.666.332 23.337.952TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER124.898.446 122.250.782ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar309.188.233 316.187.020Ödenmiş Sermaye[19] 21.000.000 21.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)[20] 349.247 349.247Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)235.594.518 237.079.700Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)[21] 235.594.518 237.079.700Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)237.799.819 237.799.819Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-2.205.301 -720.119Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)4.345.145 3.990.339Yabancı Para Çevrim Farkları4.345.145 3.990.339Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler[22] 22.988.902 22.549.537Yasal Yedekler4.931.370 4.492.005Diğer Kısıtlanmış Yedekler18.057.532 18.057.532Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları[22] 30.778.834 2.588.162Net Dönem Karı veya Zararı-5.868.413 28.630.035Kontrol Gücü Olmayan Paylar27 152.745 150.305TOPLAM ÖZKAYNAKLAR309.340.978 316.337.325TOPLAM KAYNAKLAR434.239.424 438.588.107Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat[24] 38.663.035 39.851.452Satışların Maliyeti[24] -38.554.207 -37.803.551TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)108.828 2.047.901BRÜT KAR (ZARAR)108.828 2.047.901Genel Yönetim Giderleri-3.411.376 -3.159.350Pazarlama Giderleri-1.702.957 -1.754.599Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler[25] 6.184.619 11.809.248Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler[25] -3.459.230 -6.007.126ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-2.280.116 2.936.074Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0 84.090Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar[3] -652.641 -809.983FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-2.932.757 2.210.181Finansman Gelirleri1.274.035 1.357.641Finansman Giderleri-5.022.438 -4.632.410SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-6.681.160 -1.064.588Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri[12] 803.792 -76.001Dönem Vergi (Gideri) Geliri0 -752.329Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri803.792 676.328SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-5.877.368 -5.877.368 -1.140.589Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-8.955 21.378Ana Ortaklık Payları-5.868.413 -1.161.967Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-1.403.860 -186.663Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)[17] -1.754.825 -233.329Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler350.965 46.666Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri[12] 350.965 46.666Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar362.665 -317.189Yabancı Para Çevrim Farkları362.665 -317.189Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)362.665 -317.189DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-1.041.195 -503.852TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-6.918.563 -1.644.441Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-8.955 28.954Ana Ortaklık Payları-6.909.608 -1.673.395http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850166BIST