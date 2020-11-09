***HATEK*** HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor









***HATEK*** HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler21.000.000 24.937.500 349.247 158.368.917 -345.771 3.194.526 2.528.810 20.183.358 13.109.775 218.388.862 136.719 218.525.581Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler20.950.419 -7.840.644 -13.109.775 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.068.238 -270.642 154.610 -2.009.007 0Dönem Karı (Zararı)-2.009.007 -3.193.277 3.491 -3.189.786Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-1.068.238 -270.642 154.610 -2.009.007 -40 -2.009.047Sermaye Arttırımı-1.184.270 3.531 -1.180.739Sermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları-12.242.393 -12.242.393 -12.242.393Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-929.692 -929.692 -929.692Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)1.335.298 1.335.298 1.335.298Dönem Sonu Bakiyeler21.000.000 -929.692 349.247 157.300.679 -616.413 3.349.136 23.479.229 1.435.619 -2.009.007 203.358.798 140.210 203.499.008Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler21.000.000 349.247 237.799.819 -720.119 3.990.339 22.549.537 2.588.163 28.630.034 316.187.020 150.305 316.337.325Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler439.365 28.190.669 -28.630.034 22.350 22.350Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-629.406 -1.603.687 460.963 450.625 -2.119.574 -3.441.079 -25.455 -3.466.534Dönem Karı (Zararı)-2.119.574 -2.119.574 -25.455 -2.145.029Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-629.406 -1.603.687 460.963 450.625 -1.321.505 -1.321.505Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları-4.000.000 -4.000.000 -4.000.000Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler21.000.000 349.247 237.170.413 -2.323.806 4.451.302 22.988.902 27.229.457 -2.119.574 308.745.941 147.200 308.893.141Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-10.853.850 3.785.032Dönem Karı (Zararı)-2.145.029 -2.009.007Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-2.145.029 -2.009.007Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler16.835.952 4.209.883Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler[15] 8.865.137 5.922.355Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-904.758 -1.210.650Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler[7] -1.072.661 -1.210.650Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler[18] 0Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler[10] -172.934Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler[15] 340.837 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler[12] 8.385.168 1.444.963Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler[8] 541.160 1.305.963Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler[12] -173.249 139.000Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler[13] 8.017.257 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler1.224.751 -429.504Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler[7,9] 0 -11.022Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler[6,7] 1.224.751 -418.482Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler453.370 -2.817.761Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler[18] 300.710 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler152.660 -2.817.761Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler[3] 526.948 1.300.480İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler526.948 1.300.480Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler[12] -1.714.664 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-24.145.108 1.584.156Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler[7] -13.154.363 6.726.728İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-443.816İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-12.710.547 6.726.728Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler[9] -1.310.685 393.496İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-6.957İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.303.728 393.496Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler[10] -14.613.180 -4.283.624Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)[11] -1.084.067 0Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler[7] 8.553.860 456.380İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-99.820İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)8.653.680 456.380Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)[8] -1.194.608 -199.236Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler[9] 19.573 125.285İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)0 0İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)19.573 125.285İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler[8] -1.361.638 -1.634.873Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)315.711Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-1.677.349 -1.634.873Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-9.454.185 3.785.032Vergi İadeleri (Ödemeleri)[12] -1.399.665 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI[14,15] -2.376.309 -1.540.168Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri653.838 0Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri[15] 653.838 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları[15] -3.030.147 -1.540.168Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-3.030.147 -1.540.168FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI19.484.852 -4.119.754İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 -929.692Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri-929.692Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri[6] 24.256.232 9.052.331Kredilerden Nakit Girişleri24.256.232 9.052.331Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları[5] -771.380 0Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları[5] 0Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları[6] -771.380 0Ödenen Temettüler-4.000.000 -12.242.393YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)6.254.693 -1.874.890Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi460.963 154.611NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)6.715.656 -1.720.279DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5.493.118 9.203.232DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ12.208.774 7.482.953Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri[5] 12.208.774 5.493.118Ticari Alacaklar[7] 62.504.012 49.041.128İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar2.058.499 1.614.683İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar60.445.513 47.426.445Diğer Alacaklar[9] 2.486.241 1.175.556İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6.957 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar2.479.284 1.175.556Stoklar[10] 63.157.469 48.371.355Peşin Ödenmiş Giderler[11] 253.469 557.401İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler253.469 557.401Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar[12] 705.369 0Diğer Dönen Varlıklar[13] 8.315.378 7.243.090İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar8.315.378 7.243.090ARA TOPLAM149.630.712 111.881.648TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR149.630.712 111.881.648DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar[3] 16.215.834 16.742.782Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller[14] 56.659.001 56.659.001Maddi Duran Varlıklar[15] 246.408.235 253.174.084Arazi ve Arsalar159.770.000 159.770.000Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri10.283.756 10.283.756Binalar62.709.823 62.402.334Tesis, Makine ve Cihazlar174.672.513 173.752.677TaşıtlarMobilya ve Demirbaşlar2.192.357 2.097.412Yapılmakta Olan Yatırımlar1.082.160 1.103.507Diğer Maddi Duran Varlıklar-168.451.672 -160.017.673Maddi Olmayan Duran Varlıklar[16] 66.776 130.592Diğer Haklar406.983 407.827Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar-340.207 -277.235Peşin Ödenmiş Giderler[11] 750İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler750TOPLAM DURAN VARLIKLAR319.350.596 326.706.459TOPLAM VARLIKLAR468.981.308 438.588.107KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar[6] 69.552.737 48.899.812İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar69.552.737 48.899.812Banka Kredileri69.552.737 48.899.812Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları[6] 780.902 1.712.243İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 837.700Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 837.700İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları780.902 874.543Kiralama İşlemlerinden Borçlar780.902 874.543Diğer Finansal Yükümlülükler[6] 226.685 156.542Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler226.685 156.542Ticari Borçlar[7] 54.170.141 43.487.652İlişkili Taraflara Ticari Borçlar20.437 120.314İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar54.149.704 43.367.338Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar[8] 1.215.841 1.194.608Diğer Borçlar[9] 49.761 28.866İlişkili Taraflara Diğer Borçlar111 54İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar49.650 28.812Türev Araçlar[18] 300.710 0Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar300.710 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 0Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü[12] 2.306.460 694.296Kısa Vadeli Karşılıklar[17] 588.174 1.061.462Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar217.385 517.424Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar370.789 544.038Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler[13] 5.096.071 1.677.349İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler5.096.071 1.677.349ARA TOPLAM134.287.482 98.912.830TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER134.287.482 98.912.830UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar[5] 4.564.050 525.079İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar[6] 4.564.050 525.079Banka Kredileri4.564.050 525.079Diğer Borçlar[9] 723.634 723.634İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar723.634 723.634Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)[11] 4.750 4.750İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)4.750 4.750Uzun Vadeli Karşılıklar[17] 6.980.002 4.134.196Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar6.980.002 4.134.196Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü[12] 13.528.249 17.950.293TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER25.800.685 23.337.952TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER160.088.167 122.250.782ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar308.745.941 316.187.020Ödenmiş Sermaye[20] 21.000.000 21.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)[21] 349.247 349.247Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)[22] 234.846.607 237.079.700Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)234.846.607 237.079.700Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)237.170.413 237.799.819Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-2.323.806 -720.119Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)4.451.302 3.990.339Yabancı Para Çevrim Farkları4.451.302 3.990.339Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler22.988.902 22.549.537Yasal Yedekler[23] 22.988.902 22.549.537Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları27.229.457 2.588.162Net Dönem Karı veya Zararı-2.119.574 28.630.035Kontrol Gücü Olmayan Paylar147.200 150.305TOPLAM ÖZKAYNAKLAR308.893.141 316.337.325TOPLAM KAYNAKLAR468.981.308 438.588.107Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat[23] 158.043.076 137.258.955 38.663.035 58.829.645Satışların Maliyeti[23] -135.706.514 -124.802.796 -38.554.207 -51.723.405TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)22.336.562 12.456.159 108.828 7.106.240BRÜT KAR (ZARAR)22.336.562 12.456.159 108.828 7.106.240Genel Yönetim Giderleri-12.315.250 -11.384.842 -3.411.376 -4.276.288Pazarlama Giderleri-5.232.282 -5.353.795 -1.702.957 -1.783.505Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler[26] 22.716.782 22.857.409 6.184.621 3.721.023Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler[26] -11.288.104 -9.813.297 -3.459.230 -1.190.547ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)16.217.708 8.761.634 -2.280.114 3.576.923Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler116.258 473.101 0 231.781Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-457.095 -13.965 0 -13.965Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar[3] -526.948 -1.423.305 -652.641 -573.864FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)15.349.923 7.797.465 -2.932.755 3.220.875Finansman Gelirleri2.545.273 9.379.741 1.274.035 6.488.959Finansman Giderleri-21.775.218 -18.408.583 -5.022.438 -7.707.066SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-3.880.022 -1.231.377 -6.681.158 2.002.768Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri1.734.993 -777.671 803.792 -773.607Dönem Vergi (Gideri) Geliri-2.306.460 -1.780.054 0 -815.730Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri4.041.453 1.002.383 803.792 42.123SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-2.145.029 -2.009.048 -5.877.366 1.229.161DÖNEM KARI (ZARARI)-2.145.029 -2.009.048 -5.877.366 1.229.161Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-25.455 -41 -8.955 -5.071Ana Ortaklık Payları-2.119.574 -2.009.007 -5.868.411 1.234.232Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-1.522.365 -270.642 -1.403.860 -69.247Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)[17] -1.902.956 -338.302 -1.754.825 -86.558Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler380.591 67.660 350.965 17.311Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi[12] 380.591 67.660 350.965 17.311Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar460.963 -371.545 362.665 -182.884Yabancı Para Çevrim Farkları460.963 -371.545 362.665 -182.884Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)460.963 -371.545 362.665 -182.884DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-1.061.402 -642.187 -1.041.195 -252.131TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-3.206.431 -2.651.235 -6.918.561 977.030Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-25.455 3.490 -8.955 -8.328Ana Ortaklık Payları-3.180.976 -2.654.725 -6.909.606 985.358http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887256BIST