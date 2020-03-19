***HATEK*** HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***HATEK*** HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2019 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI SONUCUYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019Karar Tarihi 25.02.2020Genel Kurul Tarihi 19.03.2020Genel Kurul Saati 11:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 18.03.2020Ülke TürkiyeŞehir HATAYİlçe BELENAdres ÖTENÇAY MAH. E-5 KARAYOLU CADDESİ DIŞ KAPI NO:59Gündem Maddeleri1 - Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması, Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi2 - 2019 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu'nun ayrı ayrı okunması ve görüşülmesi3 - 2019 yılına ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması4 - 2019 yılına ait Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtımına ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması5 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2019 yılı, muamele, fiil ve işlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri konusunda karar oluşturulması6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçilmesi, görev sürelerinin ve Ücretlerinin belirlenmesi7 - Yönetim Kurulu'nun Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi ve sermaye piyasası düzenlemeleri uyarınca Şirketin 2020 yılına ilişkin denetiminin yapılması hususundaki bağımsız denetim kuruluşu seçimine ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması8 - Şirket'in Ücretlendirme Politikası doğrultusunda Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında ortaklara bilgi verilmesi9 - Şirket tarafından gerçekleştirilebilecek bağış sınırının belirlenmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması ve Şirket tarafından yıl içinde gerçekleştirilen bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi10 - Şirket tarafından 3. Kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve bunların karşılığında elde edilen gelir veya menfaat hususunda ortaklara bilgi verilmesi11 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin ekindeki "Kurumsal Yönetim İlkeleri"nin (1.3.6) maddesinde belirtilen işlemler hakkında bilgi verilmesi12 - Şirket tarafından, şirketin yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemleri hakkında ortaklara bilgi verilmesi13 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, Şirketin faaliyet konusuna giren işleri bizzat ve başkaları adına yapmaları ve aynı tür işleri yapan şirketlerde sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla da ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi14 - Dilek ve TemennilerGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 2019 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları 1. Gündemin birinci maddesi kapsamında, Toplantı başkanlığının seçimine geçilerek, Toplantı başkanlığı seçimi için verilen sözlü teklif görüşülerek oya sunuldu. Genel Kurul tarafından 1.531.070.946 adet kabul oyu ve 2 ret oyu ile Toplantı Başkanlığına Sayın ABUD ABDO' nun seçilmesine oy çokluğu ile karar verildi. Toplantı Başkanı Sayın ABUD ABDO tutanak yazmanı olarak Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Mehmet ÇETİN'i ve oy toplama memuru olarak Yeminli Mali Müşaviri NEVZAT BARAK'ı görevlendirmiştir. Genel kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesine oyçokluğu ile karar verildi.Ayrıca Toplantı başkanı, Toplantı süresince tüm önerge ve bilgilendirme dokümanlarını okumak üzere Şirket çalışanı MEYLİ SEVDA KURU ve Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası bulunan Şirket Finansman ve Muhasebe Müdürü EMRE KURU' yu görevlendirmiştir.2. 2019 yılına ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile bağımsız dış denetim raporunun verilen önerge ile okunmuş olarak kabul edilmesi 1.531.070.946 adet kabul oyu ve 2 ret oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi. Yönetim kurulu Faaliyet raporu ve Bağımsız dış denetim raporu müzakereye açıldı söz alan olmadı.3. Toplantı başkanlığına verilen önerge ile 2019 yılına ait finansal tabloların ana hesaplar seviyesinde okunmasının 1.531.070.946 adet kabul oyu ve 2 ret oyu ile oyçokluğu ile kabul edilmesi neticesinde ana hesaplar seviyesinde okundu ve müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda Finansal Tablolar 1.531.070.946 adet kabul oyu ve 2 ret oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.4. Yönetim Kurulunun 25.02.2020 tarih ve 2020/03 sayılı kararı ile genel kurula sunmuş olduğu kar dağıtım teklifi okundu. Şirketimizin, Yasal kayıtlara göre hazırlanmış olan 31.12.2019 yılı bilançosunda Vergi sonrası, Yasal Yedekler ayrılmış ve bağışlar eklenmiş dağıtılabilir karı 8.603.320,66-TL‘dir. Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca hazırlanan ve bağımsız denetimden geçmiş bilançosunda ise 28.319.334,91-TL tutarında dönem net Karı bulunmaktadır. Yasal Kayıtlarına göre 31.12.2019 bilançosunda yer alan dağıtılabilir dönem net karı olan 8.603.320,66-TL den, Genel Kanuni Yedek Akçe ayrıldıktan sonra 4.000.000-TL brüt kar payının şirketimiz pay sahiplerine Kar Dağıtım Tablosuna uygun bir şekilde 16.06.2020 tarihinde nakden dağıtılması 1.531.070.946 adet kabul oyu ve 2 ret oyu ile oyçokluğu ile kabul edilmiştir.5. Toplantı Başkanı tarafından, gündemin bu maddesinde yönetim kurulu üyelerinin kendilerine ait paylardan doğan oy haklarının hesaba alınmadığı belirtilerek yapılan oylama sonucu 2019 yılında görev almış tüm Yönetim Kurulu Üyeleri ilgili yönetim kurulu üyesi dışındaki ortakların oy çokluğu ile ayrı ayrı ibra edildiler.6. Şirketimiz yönetim kurulu için adaylıklarını sunmuş olan ve şirketimiz aday gösterme komitesinin 25.02.2020 tarih ve 2020/02 nolu raporu doğrultusunda adaylıkları uygun görülen ABUD ABDO, TONİ ABDO, MAGED HURİ, CORC HURİ, ÖMER ABDO, LARA MADLEN AKGÖL ve EŞREF KURU'nun Yönetim kurulu üyesi olarak ve yine şirketimiz aday gösterme komitesinin 25.02.2020 tarih ve 2020/01 nolu raporu doğrultusunda Bağımsızlık beyanları alınarak adaylıkları uygun görülen ONUR BARAK ve CEM ÜSTÜNER'in Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak 3 yıl süreyle seçilmelerine ve Şirketimiz ücret komitesinin 09.03.2020 tarih ve 2020/01 raporu doğrultusunda 2020 mali yılına ilişkin olarak 2021 yılı içinde yapılacak bir sonraki Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar geçerli olmak üzere net tutarda, Yönetim Kurulu Başkanına 46.000-TL, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısına 25.000-TL, Genel koordinatörlük görevini sağlayacak olan yönetim kurulu üyesine 23.000-TL ve diğer Yönetim Kurulu üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine 4.000-TL ücret ödenmesi 1.531.070.946 adet kabul oyu ve 2 ret oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi. Ayrıca gündem maddesinin görüşülmesi sırasında elektronik ortamda toplantıya katılım sağlayan ortaklarımızdan Sayın SEVDA BALKAN, "SPK, Kurumsal yönetim ilkeleri gereğince yönetim kurulunda en az %25 oranında olmak üzere kadın üye olması önerilmektedir. Bu ilkeye uymak için bir hedef ve uyum politikası belirlediniz mi? SPK raporlama kuralları gereği kadın yönetim kurulu üyesi atanmamasının gerekçelerini açıklamanız gerekmektedir. Kadın yönetim kurulu atanmaması gerekçenizi açıklar mısınız." Önerisine karşılık toplantı divan başkanı Sayın ABUD ABDO'nun " ortaklarımızdan Sayın SEVDA BALKAN'nın önerisine bu sene yapılan yönetim kurulu seçiminde 1 kadın yönetim kurulu üyemizin seçildiği, sonraki süreçte seçilecek kişi sayısının artırılmaya çalışılacağı" cevabı verilmiştir.7. Yönetim Kurulunun teklifi doğrultusunda 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 399.Maddesi ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası düzenlemeleri uyarınca 2020 yılı bağımsız denetimini yapmak üzere, Bahçelievler Mah. 35.cadde no:24/8 Çankaya-Ankara adresinde mukim, 5010774136 Vergi Kimlik ve 0501077413600001 Mersis numaralı, 358710 numarası ile Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğüne kayıtlı bulunan Karar Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin seçilmesine 1.531.070.946 adet kabul oyu ve 2 ret oyu ile oyçokluğu ile karar verildi.8. Yönetim Kurulunca belirlenen "Ücretlendirme Politikası" okunarak ortaklara Şirketin ücretlendirme politikası hakkında bilgi verildi.9. Şirket tarafından 2019 yılı içerisinde Belen Belediye Başkanlığına 35.000-TL ve Kırıkhan Belediye Başkanlığına 100.000-TL bağış yapıldığı ortakların bilgisine sunuldu. Şirketin 2020 yılı içerisinde yapacağı bağışlar hakkında verilen önerge doğrultusunda bağışların üst sınırının 175.000.-TL olarak belirlenmesi 1.531.070.946 adet kabul oyu ve 2 ret oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.10. Yıl içerisinde Şirket tarafından 3. Kişiler lehine verilmiş teminat, rehin ve ipotek bulunmadığı ortakların bilgisine sunulmuştur.11. Yıl içerisinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin ekindeki "Kurumsal Yönetim İlkeleri"nin (1.3.6) maddesinde belirtilen (Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi) şekilde işlemler gerçekleştirilmediği hususunda ortaklara bilgi verilmiştir.12. Şirket tarafından, şirketin yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemleri bulunmadığı hususu ortakların bilgisine sunulmuştur.13. Yönetim Kurulu Üyelerinin, yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve şirketin faaliyet konusuna giren işleri bizzat ve başkaları adına yapmaları ve aynı tür işleri yapan şirketlerde sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla da ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri uyarınca izin verilmesi 1.531.070.946 adet kabul oyu ve 2 ret oyu ile oyçokluğu ile kabul edilmiştir.14. Dilek ve temenniler soruldu. Katılımcılardan söz alan olmadı ve toplantıya son verildi.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 toplantı Tutanağı.pdf - TutanakEK: 2 Hazirun cetveli.pdf - Hazır Bulunanlar Listesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830691BIST