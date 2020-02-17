HATEK*** HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

BIST En Aktif Hisseler
|KUTPO
|11,17
|65.288.408
|% 18,58
|TSPOR
|5,41
|220.358.958
|% 16,09
|GSRAY
|3,32
|734.283.689
|% 15,28
|EDIP
|2,51
|43.063.592
|% 11,06
|GUBRF
|17,30
|189.713.920
|% 10,83
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|7,8468
|7,8861
|% -0,38
|Frank
|6,1350
|6,1720
|% -0,10
|Riyal
|1,6076
|1,6157
|% -0,11
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.581
|1.582
|-1,03
|Altın Gr.
|307
|308
|-0,54
|Cumhuriyet
|2.035
|2.065
|0,00
|Tam
|2.026
|2.077
|-4,19
|Yarım
|979
|1.005
|-2,02
|Çeyrek
|491
|502
|-1,01
|Gümüş.Ons
|17,77
|17,82
|0,07
|Gümüş Gr.
|3,46
|3,46
|0,01
|B. Petrol
|57,22
|57,22
|-0,11
Seans Raporu
- 15:33IHYAY Yüzde 5.74 oranında artışla 1.29 lira fiyatla işlem gören hissede 25, 864, 222 adet işlem
- 15:32XU030 BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 1079, 08 artarak (% 0.75 ) 144, 631
- 15:32XU100 Endeks 121, 036 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 74 üstünde . İşlem hacmi 9, 291.00 milyon TL de
- 15:32BLCYT Yüzde 6.32 oranında artışla 7.07 lira fiyatla işlem gören hissede 884, 058 adet işlem
- 15:31EGSER Yüzde 5.09 oranında artışla 5.16 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 263, 779 adet işlem