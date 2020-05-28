***HATEK*** HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
28.05.2020 13:08
***HATEK*** HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2020 - 31.03.2020
Mali Tablonun Verildiği Otorite
AKDENİZ VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2020 YILI 1.DÖNEM GEÇİCİ VERGİ BEYANI
Mali Tablonun Verilme Tarihi
28/05/2020
Açıklamalar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847237
BIST
13:39105.178
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 224,97
|Açılış
|: 105.556
|
|Önceki Kapanış
|: 104.954
|
106.292
En Düşük
104.535
13:396,8100
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0378
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8102
En Düşük
6,7656
13:397,4941
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0343
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4953
En Düşük
7,4416
13:39377,34
En Yüksek
|Değişim
|: 1,34%
|| 4,97
|Açılış
|: 377,34
|
|Önceki Kapanış
|: 372,37
|
377,38
En Düşük
371,87
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|520,90
|11.306.236
|% 9,99
|
|HLGYO
|1,67
|67.194.595
|% 9,87
|
|GLBMD
|4,47
|4.991.739
|% 9,83
|
|TSGYO
|2,83
|14.638.197
|% 9,69
|
|SAYAS
|3,87
|17.035.341
|% 8,71
|
|CMENT
|31,68
|4.112.536
|% -10,00
|
|RTALB
|25,22
|18.488.969
|% -9,99
|
|TKURU
|15,22
|95.216
|% -9,99
|
|ISBIR
|735,00
|134.760
|% -9,99
|
|GEDIK
|10,37
|13.041.764
|% -9,98
|
|THYAO
|12,64
|2.348.858.594
|% 2,51
|
|GARAN
|7,74
|1.549.826.874
|% 1,31
|
|PGSUS
|59,10
|810.123.042
|% 0,00
|
|ASELS
|30,06
|466.764.181
|% -0,07
|
|AKBNK
|5,65
|460.040.137
|% 0,89
|
|GARAN
|7,74
|1.549.826.874
|% 1,31
|
|THYAO
|12,64
|2.348.858.594
|% 2,51
|
|EKGYO
|1,41
|208.179.683
|% -1,40
|
|YKBNK
|2,22
|254.148.477
|% 0,45
|
|MNDRS
|1,94
|179.418.179
|% 6,59
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3101
|8,3518
|% 0,36
|
|Frank
|6,9899
|7,0320
|% 0,30
|
|Riyal
|1,8078
|1,8168
|% 0,54
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.724
|1.724
|14,74
|
|Altın Gr.
|377
|377
|4,82
|
|Cumhuriyet
|2.447
|2.477
|30,60
|
|Tam
|2.519
|2.553
|42,90
|
|Yarım
|1.229
|1.242
|15,40
|
|Çeyrek
|615
|622
|7,70
|
|Gümüş.Ons
|17,34
|17,37
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,79
|3,79
|0,03
|
|B. Petrol
|35,03
|35,03
|0,43
|