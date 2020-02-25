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***HATEK*** HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

25.02.2020 15:49
GÜNCEL HABERLER



***HATEK*** HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2019 YILI KARI HAKKINDA
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Karar Tarihi 25.02.2020
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Peşin
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
HATEK, TREHTKS00013 Peşin 0,1904761 19,04761 15 0,1619046 16,19046

Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
HATEK, TREHTKS00013 0 0

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Hateks 2019 yılı kar dağıtım tablosu.pdf


KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 21.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 3.444.643,75
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi -

* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 25.585.315 11.417.531,07
4. Vergiler ( - ) 3.044.721 -2.503.509,32
5. Net Dönem Kârı 28.630.036 8.914.021,75
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 445.701,09 445.701,09
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 28.184.334,91 8.468.320,66
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 135.000 135.000
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 28.319.334,91 8.603.320,66
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 4.000.000 4.000.000
* Nakit 4.000.000 4.000.000
* Bedelsiz
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
16. Genel Kanuni Yedek Akçe 295.000
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
19. Olağanüstü Yedek
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar

Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
- - - 4.000.000 0 46,49 0,1905 19,05
TOPLAM 4.000.000 0 46,49 0,1905 19,05





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821451


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
HATEK 10,12 41.201.028 % 19,91  
ALGYO 17,55 203.414.367 % 19,23  
BURCE 7,07 3.658.326 % 14,96  
OYAYO 2,56 36.097.064 % 14,80  
ALCAR 63,20 15.183.140 % 14,29  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,9382 7,9780 % 0,74  
Frank 6,2546 6,2922 % 0,51  
Riyal 1,6308 1,6390 % 0,35  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.648 1.648 -11,31  
Altın Gr. 326 326 -0,23  
Cumhuriyet 2.166 2.198 -37,00  
Tam 2.152 2.206 -47,77  
Yarım 1.040 1.067 -23,11  
Çeyrek 522 533 -11,55  
Gümüş.Ons 18,33 18,37 -0,30  
Gümüş Gr. 3,63 3,63 -0,03  
B. Petrol 55,51 55,51 -0,26  
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