***HATEK*** HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu









***HATEK*** HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe1. PAY SAHİPLERİ1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının KolaylaştırılmasıYıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısıdüzenlenmemiştir1.2. Bilgi Alma ve İnceleme HakkıÖzel denetçi talebi sayısıyokturGenel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısıGenel kurul toplantısında özel denetçi talebi olmamıştır.1.3. Genel Kurulİlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısıhttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/754634Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığıSunulmamaktadır.İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan is¸lemlerle ilgili KAP duyurularının bagˆlantılarıYıl içerisinde böyle bir işlem bulunmamaktadırKurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantılarıKurumsal Yönetim Tebliği (II­17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen bir ilişkili taraf işlemi olmamıştır.Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantılarıKurumsal Yönetim Tebliği (II­17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen bir işlem olmamıştır.Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adıŞirketimiz için bağış ve yardımlara ilişkin politika oluşturulmamıştır.Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısıYokturEsas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarasıMenfaat sahiplerinin Genel Kurula katılımını düzenleyen bir madde mevcut değildir.Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgiKatılım sağlayan bir menfaat sahibi olmamıştır.1.4. Oy HaklarıOy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığıHayır (No)Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranlarıyokturEn büyük pay sahibinin ortaklık oranı% 9,721.5. Azlık HaklarıAzlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediğiHayır (No)Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.Yoktur.1.6. Kar Payı HakkıKurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adıYatırımcı Köşesi/Kar Dağıtım ve ücretlendirmeYönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metnihttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/753934Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısıhttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/754634Bildirim İçeriğiGenel Kurul ToplantılarıGenel Kurul ToplantılarıGenel Kurul Tarihi Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı Doğrudan temsil edilen payların oranı Vekaleten temsil edilen payların oranı Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı09/05/2019 0 % 75,16 % 65,71 % 9,45 Yatırımcı/Yatırımcı Köşesi/Genel Kurul Toplantı Bilgileri - madde 13 0 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/754634İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe4. YÖNETİM KURULU-III4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-IIFaaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)Faaliyet Raporu / Sayfa 23-24, İnternet sitesi Yatırımcı Köşesi/Kurumsal Yönetim/KomitelerFaaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)Faaliyet Raporu / Sayfa 23-24, İnternet sitesi Yatırımcı Köşesi/Kurumsal Yönetim/KomitelerFaaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)Faaliyet Raporu / Sayfa 25-26, İnternet sitesi Yatırımcı Köşesi/Kurumsal Yönetim/KomitelerFaaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)Faaliyet Raporu / Sayfa 26, İnternet sitesi Yatırımcı Köşesi/Kurumsal Yönetim/KomitelerFaaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)Faaliyet Raporu / Sayfa 26, İnternet sitesi Yatırımcı Köşesi/Kurumsal Yönetim/Komiteler4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali HaklarFaaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adıSayfa 7Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adıİnternet sitesi Yatırımcı Köşesi/Kurumsal Yönetim/KomitelerFaaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adıYönetim organi üyeleri ile üst düzey yöneticilere sağlanan mali haklar / Sayfa 5Bildirim İçeriğiYönetim Kurulu Komiteleri-IIYönetim Kurulu Komiteleri-IIYönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor SayısıDenetim Komitesi (Audit Committee) % 100 % 100 4 4Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) % 33 % 33 1 1Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) % 50 % 50 6 6İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe4. YÖNETİM KURULU-I4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet EsaslarıEn son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihiYapılmamıştır.Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığıHayır (No)Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediğiEvet (Yes)Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriğiYönetim kurulu üyeleri arasında yetki devri yapılmamıştır.İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısıYoktur.Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarasıSayfa 5Yönetim kurulu başkanının adıAbud ABDOİcra başkanı / genel müdürün adıYokturYönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısıYokturYönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısıSigorta yapılmasını gerektirecek bir durum oluşmamıştır.Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adıYönetim kurulunda kadın üye sayısını artırmak için herhangi bir politika belirlenmemiştir.Kadın üyelerin sayısı ve oranıYokturBildirim İçeriğiYönetim Kurulunun YapısıYönetim Kurulunun YapısıYönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı İcrada Görevli Olup Olmadığı Bağımsız Üye Olup Olmadığı Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığıabud abdo İcrada görevli (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 30/03/1988 Değerlendirilmedi (Not considered) Evet (Yes)toni abdo İcrada görevli (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 30/03/1988 Değerlendirilmedi (Not considered) Evet (Yes)ömer abdo İcrada görevli (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 03/04/2014 Değerlendirilmedi (Not considered) Evet (Yes)corc huri İcrada görevli (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 26/03/1997 Değerlendirilmedi (Not considered) Evet (Yes)maged huri İcrada görevli (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 12/05/2011 Değerlendirilmedi (Not considered) Evet (Yes)velit gazel İcrada görevli (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 29/03/2005 Değerlendirilmedi (Not considered) Evet (Yes)cihat gazel İcrada görevli (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 12/05/2011 Değerlendirilmedi (Not considered) Evet (Yes)cem üstüner İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/595344 Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)mehmet çetin İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/595344 Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe3. MENFAAT SAHİPLERİ3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket PolitikasıKurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adıYazılı bir tazminat politikası oluşturulmamıştır.Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısıYokturİhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanıFinans DirektörüŞirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileriyatirimciiliskileri@hateks.com.tr3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının DesteklenmesiKurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adıYoktur.Çalışanların temsil edildiği yönetim organlarıYoktur.3.3. Şirketin İnsan Kaynakları PolitikasıKilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolüYönetim Kurulu, kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde tavsiye ve önerilerde bulunmamaktadırKurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özetiYoktur.Pay edindirme planı bulunup bulunmadığıPay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özetiAyrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik yazılı bir politika bulunmamaktadır.İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısıYoktur.3.5. Etik Kurallar ve Sosyal SorumlulukKurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adıŞirketimiz tarafından oluşturulmuş yazılı bir etik kurallar yönetmeliği mevcut olmakla birlikte internet sitesinde yayınlanmamaktadır.Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemlerŞirketin yazılı etik kuralları dışında çevresel ve sosyal sorumluluk konularında oluşturulmuş yazılı bir politikası bulunmamaktadır. Şirket 2019 yılı içerisinde bir sosyal sorumluluk projesinde yer almamıştır.İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemlerŞirketin yolsuzlukla mücadele için hazırladığı yazılı bir politika bulunmamaktadır.İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK2.1. Kurumsal İnternet SitesiKurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adlarıhttp://www.hateks.com.tr/yatirimciKurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölümYatırımcıköşesi/SermayeyapısıKurumsal internet sitesinin hazırlandığı dillerTürkçe2.2. Faaliyet Raporu2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adlarıa) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adıYönetimKurulununyapısı, OluşumuveBağımsızÜyeler / sayfa 20-21-22b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adıYönetimKurulundaOluşturulanKomitelerinSayı, YapıveBağımsızlığı: Sayfa 23-24-25-26c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adıYönetimKurulununFaaliyetEsasları Sayfa22-23ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adışirketfaaliyetlerivefaaliyetlereilişkinönemligelişmelersayfa 5-6d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adıSayfa 6-7e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adıŞirketimiztarafından, yatırımdanışmanlığıvederecelendirmehakkındaherhangibirkurumdanhizmetalınmamıştırf) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adıSayfa 6g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adıSayfa 7İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe4. YÖNETİM KURULU-II4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının ŞekliRaporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı10Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı% 75Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığıHayır (No)Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğuToplantı gündemine ilişkin bilgi ve belgeler makul bir süre öncesinde üyelerle paylaşılmaktadır.Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adıYokturÜyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınırSınır ve Politika bulunmamaktadır4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan KomitelerFaaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı23-24-25-26Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısıKomitelerin çalışma esasları kurumsal internet sitesinin YATIRIMCI/YATIRIMCI KÖŞESİ/KURUMSAL YÖNETİM/KOMİTELER bölümünde yer almaktadır.Bildirim İçeriğiYönetim Kurulu Komiteleri-IYönetim Kurulu Komiteleri-IYönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite Başkanı Olup Olmadığı Yönetim Kurulu Üyesi Olup OlmadığıDenetim Komitesi (Audit Committee) cem üstüner Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Denetim Komitesi (Audit Committee) mehmet çetin Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) mehmet çetin Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) velit gazel Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) corc huri Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) mehmet çetin Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) toni abdo Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822086BIST