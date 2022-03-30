***HATEK*** HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***HATEK*** HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar25.03.2022 tarih ve 2022/05 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile MEHMET ERTÜRK ve FUAT MAŞTAOĞLU'nun görev ve yetkileri sona ermiştir.28.03.2022 tarih ve 10546 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan Yönetim Kurulu iç yönergesine istinaden 25.03.2022 tarih ve 2022/06 sayılı Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda aşağıda detayları yazılı görev ve yetkilendirmeler yapılmıştır.GENEL MÜDÜR: İLYAS MUKANNASGİLMUHASEBE VE FİNANS MÜDÜRÜ: EMRE KURUİÇ TİCARET VE KAMBİYO MÜDÜRÜ: MEHMET ELÇİİŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ VE ÇEVRE MÜDÜRÜ: DOĞAN ACEMİNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRÜ: TANJU PEKÖZKAMBİYO ŞEFİ : LEVENT MESTÇİhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013954BIST