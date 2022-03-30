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***HATEK*** HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

30.03.2022 13:53
***HATEK*** HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***HATEK*** HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

25.03.2022 tarih ve 2022/05 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile MEHMET ERTÜRK ve FUAT MAŞTAOĞLU'nun görev ve yetkileri sona ermiştir.
28.03.2022 tarih ve 10546 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan Yönetim Kurulu iç yönergesine istinaden 25.03.2022 tarih ve 2022/06 sayılı Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda aşağıda detayları yazılı görev ve yetkilendirmeler yapılmıştır.
GENEL MÜDÜR: İLYAS MUKANNASGİL
MUHASEBE VE FİNANS MÜDÜRÜ: EMRE KURU
İÇ TİCARET VE KAMBİYO MÜDÜRÜ: MEHMET ELÇİ
İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ VE ÇEVRE MÜDÜRÜ: DOĞAN ACEM
İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRÜ: TANJU PEKÖZ
KAMBİYO ŞEFİ : LEVENT MESTÇİ





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013954


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