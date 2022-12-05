***HATEK*** HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBu gün bazı internet sitelerinde ve sosyal medyada şirketimiz hakkında gerçeği yansıtmayan haberler yayınlanmış olup habere konu SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. İle hisse alımı / satımı ve/veya mal varlığı alımı/satımı konusunda herhangi bir görüşme gerçekleştirilmemiştir. Haberi yapan mecralar hakkında hukuki işlemlerin başlatılacağı hususunu kamuoyunun bilgisine sunarız.SAYGILARIMIZLAhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084308BIST