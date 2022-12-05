***HATEK*** HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.12.2022 14:27
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bu gün bazı internet sitelerinde ve sosyal medyada şirketimiz hakkında gerçeği yansıtmayan haberler yayınlanmış olup habere konu SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. İle hisse alımı / satımı ve/veya mal varlığı alımı/satımı konusunda herhangi bir görüşme gerçekleştirilmemiştir. Haberi yapan mecralar hakkında hukuki işlemlerin başlatılacağı hususunu kamuoyunun bilgisine sunarız.
SAYGILARIMIZLA
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084308
BIST
17:594.958
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -5,20
|Açılış
|: 4.994
|
|Önceki Kapanış
|: 4.963
|
5.011
En Düşük
4.884
17:5918,6360
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0016
|Açılış
|: 18,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7100
|
18,6877
En Düşük
18,5992
17:5919,5883
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0410
|Açılış
|: 19,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6900
|
19,7638
En Düşük
19,5555
17:591.060,25
En Yüksek
|Değişim
|: -1,56%
|| -16,82
|Açılış
|: 1.060,04
|
|Önceki Kapanış
|: 1.077,07
|
1.084,50
En Düşük
1.059,68
BIST En Aktif Hisseler17:59
|EMKEL
|5,17
|28.990.579
|% 10,00
|
|BALAT
|14,52
|1.541.980
|% 10,00
|
|GLBMD
|12,87
|44.352.459
|% 10,00
|
|GLCVY
|31,68
|106.293.221
|% 10,00
|
|ALFAS
|221,40
|314.232.891
|% 9,99
|
|ERCB
|101,70
|105.349.549
|% -10,00
|
|SNICA
|35,10
|1.449.794.963
|% -10,00
|
|SASA
|108,00
|755.700.674
|% -10,00
|
|VAKKO
|62,15
|370.101.748
|% -9,99
|
|PRKME
|20,20
|106.794.459
|% -9,98
|
|THYAO
|138,60
|14.530.361.131
|% 8,03
|
|EREGL
|42,44
|13.015.713.181
|% 2,46
|
|KRDMD
|16,23
|7.858.660.991
|% 9,96
|
|ASELS
|49,78
|6.147.435.546
|% 5,82
|
|EKGYO
|7,27
|4.454.233.921
|% 1,82
|
|EKGYO
|7,27
|4.454.233.921
|% 1,82
|
|KRDMD
|16,23
|7.858.660.991
|% 9,96
|
|ISCTR
|10,15
|3.296.116.709
|% -2,78
|
|EREGL
|42,44
|13.015.713.181
|% 2,46
|
|TSKB
|4,01
|1.013.268.917
|% -0,74
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6343
|18,6360
|% 0,01
|
|Euro
|19,5643
|19,5883
|% -0,21
|
|Sterlin
|22,6387
|22,7523
|% -0,79
|
|Frank
|19,7017
|19,8204
|% -0,45
|
|Riyal
|4,9445
|4,9693
|% 0,04
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.770
|1.770
|-27,84
|
|Altın Gr.
|1.060
|1.060
|-16,77
|
|Cumhuriyet
|7.178
|7.287
|-5,00
|
|Tam
|7.109
|7.178
|-96,00
|
|Yarım
|3.448
|3.509
|-47,00
|
|Çeyrek
|1.729
|1.754
|-24,00
|
|Gümüş.Ons
|22,21
|22,24
|-0,91
|
|Gümüş Gr.
|13,30
|13,31
|-0,55
|
|B. Petrol
|83,76
|83,76
|-1,81
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:59DAGHL
Yüzde 4.83 oranında artışla 12.16 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 207, 933 adet işlem
-
17:57SEKFK
Yüzde 4.62 oranında artışla 12.24 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 270, 461 adet işlem
-
17:56AVGYO
Yüzde 8.18 oranında artışla 4.63 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 753, 527 adet işlem
-
17:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KRDMD, THYAO, ASELS
-
17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 08 artarak (% 0.26 ) 4, 347