Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***HATEK*** HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

24.05.2023 15:13
***HATEK*** HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***HATEK*** HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

   6 Şubat depreminin ardından üretim tesisleri kısmi şekilde hasar gören şirketimiz depremin ilk haftası itibari ile bakım-onarım çalışmalarına başlamış olup güncel olarak tesislerin % 80 lik bölümü kullanılabilir durumdadır. Dokuma tesisimizin % 60 lık kısmı üretime başlamıştır. Ağustos ayında tam kapasite ile üretime devam edilmesi planlanmaktadır. Deprem öncesi ortalama 700 çalışanı olan şirketimiz depremin ardında şubat sonuna kadar ortalama 50 personel ile devam etmiş, gün be gün personel sayımız artırılarak mevcut durumda 320 personel ile üretim yapar hale gelinmiştir. Ağır bir yıkım ile karşılaşan Hatay'da faaliyet gösteren şirketimiz,  çalışanlarımız ve ailelerinin barınmalarını sağlamak amacı ile kendi arazileri üzerinde tüm koşulları en iyi şekilde sağlamaya çalışarak konteyner kent kurmuş ve çalışanlarımız ve ailelerini bu konteyner kentte ağırlamaya başlamıştır. Yine kısmi şekilde hasar gören makine ekipman ve teçhizatlarımızın da büyük bir bölümü için bakım onarım çalışmaları gerçekleştirilmiş, alınması gereken yeni makinelerin siparişleri verilmiş ve hali hazırda açık bulunan yatırım teşvik belgemiz kapsamına alınarak yatırımlar gerçekleştirilmeye başlanmıştır. Şirketimiz tesisinin üretim sürecinin yavaşladığı dönemde siparişlerimizde herhangi bir kayıp yaşanmamış, siparişlerimizin süresinde yerine getirilmesi adına azami gayret gösterilmiştir.
Hasar gören bina-makine-teçhizat ve emtialarımız daha önceki açıklamamızda da belirtildiği üzere sigorta kapsamındadır. Hasar tespit çalışmaları emtia ve makine olarak eksperlik şirketi tarafından tamamlanmış olup sigorta şirketi tarafından sürecin sonuçlandırılması beklenmektedir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1153359


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
15:594.419
Değişim :  -1,15% |  -51,63
Açılış :  4.477  
Önceki Kapanış :  4.471  
En Yüksek
4.524 En Düşük
4.416
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler15:57
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
RODRG 48,90 17.307.080 % 9,99  
SMRTG 67,85 247.054.935 % 9,97  
CANTE 23,40 328.372.385 % 9,96  
IDEAS 24,54 3.935.907 % 9,95  
PENTA 15,59 192.876.949 % 9,94  
daha fazla
15:57 Alış Satış %  
Dolar 19,8878 19,8920 % 0,18  
Euro 21,4740 21,5010 % 0,46  
Sterlin 24,5941 24,7175 % 0,13  
Frank 21,9528 22,0850 % 0,11  
Riyal 5,2869 5,3134 % 0,21  
daha fazla
15:57 Alış Satış %  
Altın Ons 1.979 1.980 4,30  
Altın Gr. 1.268 1.268 7,43  
Cumhuriyet 9.343 9.586 25,00  
Tam 9.388 9.645 16,48  
Yarım 4.643 4.747 -54,00  
Çeyrek 2.315 2.366 -20,00  
Gümüş.Ons 23,44 23,47 0,00  
Gümüş Gr. 15,01 15,03 0,05  
B. Petrol 77,74 77,74 0,90  
Seans Raporu 15:57
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru