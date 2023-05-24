***HATEK*** HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***HATEK*** HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar6 Şubat depreminin ardından üretim tesisleri kısmi şekilde hasar gören şirketimiz depremin ilk haftası itibari ile bakım-onarım çalışmalarına başlamış olup güncel olarak tesislerin % 80 lik bölümü kullanılabilir durumdadır. Dokuma tesisimizin % 60 lık kısmı üretime başlamıştır. Ağustos ayında tam kapasite ile üretime devam edilmesi planlanmaktadır. Deprem öncesi ortalama 700 çalışanı olan şirketimiz depremin ardında şubat sonuna kadar ortalama 50 personel ile devam etmiş, gün be gün personel sayımız artırılarak mevcut durumda 320 personel ile üretim yapar hale gelinmiştir. Ağır bir yıkım ile karşılaşan Hatay'da faaliyet gösteren şirketimiz, çalışanlarımız ve ailelerinin barınmalarını sağlamak amacı ile kendi arazileri üzerinde tüm koşulları en iyi şekilde sağlamaya çalışarak konteyner kent kurmuş ve çalışanlarımız ve ailelerini bu konteyner kentte ağırlamaya başlamıştır. Yine kısmi şekilde hasar gören makine ekipman ve teçhizatlarımızın da büyük bir bölümü için bakım onarım çalışmaları gerçekleştirilmiş, alınması gereken yeni makinelerin siparişleri verilmiş ve hali hazırda açık bulunan yatırım teşvik belgemiz kapsamına alınarak yatırımlar gerçekleştirilmeye başlanmıştır. Şirketimiz tesisinin üretim sürecinin yavaşladığı dönemde siparişlerimizde herhangi bir kayıp yaşanmamış, siparişlerimizin süresinde yerine getirilmesi adına azami gayret gösterilmiştir.Hasar gören bina-makine-teçhizat ve emtialarımız daha önceki açıklamamızda da belirtildiği üzere sigorta kapsamındadır. Hasar tespit çalışmaları emtia ve makine olarak eksperlik şirketi tarafından tamamlanmış olup sigorta şirketi tarafından sürecin sonuçlandırılması beklenmektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1153359BIST