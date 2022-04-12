***HATEK*** HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***HATEK*** HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Yönetim Kurulumuzun 22.02.2022 tarih ve 2022/01 sayılı bedelsiz sermaye artırım kararının Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.03.2022 tarih ve 19182 sayılı yazısı uyarınca tadili hususuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni Yönetim Kurulumuzun 22.02.20