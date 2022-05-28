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***HATEK*** HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

28.05.2022 09:39
***HATEK*** HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***HATEK*** HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Sermaye Piyasası Kurulu Başvuru Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 12.04.2022
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 50.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 21.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 63.000.000

Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
HATEK, TREHTKS00013 21.000.000 42.000.000,000 200,00000 HATEK, TREHTKS00013 Nâma

Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 21.000.000 42.000.000,000 200,00000

İç Kaynakların Detayı :
Emisyon Primi (TL) 18.057.532,42
Geçmiş Yıl Karları (TL) 23.942.467,58


Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 16.03.2022
SPK Başvuru Tarihi 16.03.2022
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 26.05.2022

Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 22.02.2022 tarih ve 2022/01 sayılı bedelsiz sermaye artırım kararının Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.03.2022 tarih ve 19182 sayılı yazısı uyarınca tadili hususunun görüşülmesi neticesinde Şirketimizin mevcut 21.000.000-TL olan çıkarılmış sermayesinin 50.000.000,00-TL olan Kayıtlı Sermaye Tavanının Sermaye Piyasası Kurulunun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi tebliğinin 6. maddesinin 6. fıkrası hükmü gereğince bir defaya mahsus olmak üzere aşılarak, 18.057.532,42-TL'si özkaynak hesabı altında kayıtlı bulunan hisse senedi satış fonundan, 23.942.467,58-TL'si geçmiş yıl karlarından karşılanmak suretiyle 63.000.000,00-TL ye çıkarılmasına, Katılanların oybirliği ile karar verildi.
Bedelsiz sermaye artışına ilişkin olarak Esas Sözleşmenin Şirketin Sermayesi Başlıklı 7. maddesinin tadili için Sermaye Piyasası Kurulu'na 16.03.2022 tarihinde başvuru yapılmıştır.
Yönetim Kurulumuzun 13.04.2022 Tarih ve 2022/08 sayılı kararı doğrultusunda
BARAK Danışmanlık ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanan (sermayeye eklenebilir hisse senedi satış fonunun ve sermayeye eklenebilir geçmiş yıl karlarının tespitine ilişkin) 11/04/2022 tarih ve YMM-01102305-13183/ÖA-10 sayılı ve (hisse senedi satış fonu ve geçmiş yıl karlarının sermaye hesabına aktarıldığını gösterir) 13/04/2022 tarih ve YMM-01102305-13185/ÖA-11 sayılı raporlarının incelenmesinden, Yönetim Kurulumuzun 12.04.2022 tarih ve 2022/07 sayılı kararı uyarınca, Şirketimizin 21.000.000-TL'lik çıkarılmış sermayesinin 42.000.000-TL (% 200 oranında) arttırılarak 63.000.000-TL'ye çıkartılması işlemleri kapsamında, özkaynak hesabı altında kayıtlı bulunan 18.057.532,42-TL'lık hisse senedi satış fonunun ve geçmiş yıl karları hesabında bulunan 23.942.467,58-TL'lık fonun sermaye hesabına aktarılması suretiyle 63.000.000,00-TL'lık sermayeye ulaşıldığı ve muhasebe kayıtlarının tamamlandığı görülmüştür. Bu çerçevede
1. Şirketimiz esas sözleşmesinin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 7.maddesinin Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18/7 hükmü uyarınca tescil ve ilân edilmek üzere karar ekindeki tadil tasarısında yer alan yeni şeklinin kabul edilmesine ve uygun görüş verilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na sunulmasına,
2. Sermaye artırım işlemlerinin tamamen ve usulüne uygun olarak tamamlandığının Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilmesine, sermaye artırımında ihraç edilecek paylara ilişkin ihraç belgesinin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmasına,
3. Sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek payların, Şirket sermayesine iştirak oranlarına göre mevcut pay sahiplerine bedelsiz olarak Sermaye Piyasası Mevzuatının kaydi sisteme ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde dağıtılmasına ve bu amaçla, çıkarılacak payların hak sahiplerinin hesaplarına kaydedilmesini teminen Merkezi Kayıt Kurulu A.Ş.' ye başvurulmasına, toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 8) TADİL METNİ.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033175


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