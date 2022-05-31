***HATEK*** HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***HATEK*** HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi ONAYLI İHRAÇ BELGESİ VE TADİL METNİYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 12.04.2022Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 50.000.000Mevcut Sermaye (TL) 21.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 63.000.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviHATEK, TREHTKS00013 21.000.000 42.000.000,000 200,00000 HATEK, TREHTKS00013 NâmaMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 21.000.000 42.000.000,000 200,00000İç Kaynakların Detayı :Emisyon Primi (TL) 18.057.532,42Geçmiş Yıl Karları (TL) 23.942.467,58Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarAna Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 16.03.2022SPK Başvuru Tarihi 16.03.2022SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 26.05.2022Ek AçıklamalarYönetim Kurulumuzun 22.02.2022 tarih ve 2022/01 sayılı bedelsiz sermaye artırım kararının Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.03.2022 tarih ve 19182 sayılı yazısı uyarınca tadili hususunun görüşülmesi neticesinde Şirketimizin mevcut 21.000.000-TL olan çıkarılmış sermayesinin 50.000.000,00-TL olan Kayıtlı Sermaye Tavanının Sermaye Piyasası Kurulunun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi tebliğinin 6. maddesinin 6. fıkrası hükmü gereğince bir defaya mahsus olmak üzere aşılarak, 18.057.532,42-TL'si özkaynak hesabı altında kayıtlı bulunan hisse senedi satış fonundan, 23.942.467,58-TL'si geçmiş yıl karlarından karşılanmak suretiyle 63.000.000,00-TL ye çıkarılmasına, Katılanların oybirliği ile karar verildi.Bedelsiz sermaye artışına ilişkin olarak Esas Sözleşmenin Şirketin Sermayesi Başlıklı 7. maddesinin tadili için Sermaye Piyasası Kurulu'na 16.03.2022 tarihinde başvuru yapılmıştır.Yönetim Kurulumuzun 13.04.2022 Tarih ve 2022/08 sayılı kararı doğrultusundaBARAK Danışmanlık ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanan (sermayeye eklenebilir hisse senedi satış fonunun ve sermayeye eklenebilir geçmiş yıl karlarının tespitine ilişkin) 11/04/2022 tarih ve YMM-01102305-13183/ÖA-10 sayılı ve (hisse senedi satış fonu ve geçmiş yıl karlarının sermaye hesabına aktarıldığını gösterir) 13/04/2022 tarih ve YMM-01102305-13185/ÖA-11 sayılı raporlarının incelenmesinden, Yönetim Kurulumuzun 12.04.2022 tarih ve 2022/07 sayılı kararı uyarınca, Şirketimizin 21.000.000-TL'lik çıkarılmış sermayesinin 42.000.000-TL (% 200 oranında) arttırılarak 63.000.000-TL'ye çıkartılması işlemleri kapsamında, özkaynak hesabı altında kayıtlı bulunan 18.057.532,42-TL'lık hisse senedi satış fonunun ve geçmiş yıl karları hesabında bulunan 23.942.467,58-TL'lık fonun sermaye hesabına aktarılması suretiyle 63.000.000,00-TL'lık sermayeye ulaşıldığı ve muhasebe kayıtlarının tamamlandığı görülmüştür. Bu çerçevede1. Şirketimiz esas sözleşmesinin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 7.maddesinin Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18/7 hükmü uyarınca tescil ve ilân edilmek üzere karar ekindeki tadil tasarısında yer alan yeni şeklinin kabul edilmesine ve uygun görüş verilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na sunulmasına,2. Sermaye artırım işlemlerinin tamamen ve usulüne uygun olarak tamamlandığının Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilmesine, sermaye artırımında ihraç edilecek paylara ilişkin ihraç belgesinin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmasına,3. Sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek payların, Şirket sermayesine iştirak oranlarına göre mevcut pay sahiplerine bedelsiz olarak Sermaye Piyasası Mevzuatının kaydi sisteme ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde dağıtılmasına ve bu amaçla, çıkarılacak payların hak sahiplerinin hesaplarına kaydedilmesini teminen Merkezi Kayıt Kurulu A.Ş.' ye başvurulmasına, toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.16.03.2022 Tarihli başvurumuzun SPK'nın 26.05.2022 tarihli kararı ile onaylandığı daha önce 28.05.2022 tarihli ÖDA ile duyurulmuştu. Onaylı Tadil metni ve ihraç belgesi ekte sunulmuştur.Eklenen DökümanlarEK: 1 8) TADİL METNİ.pdfEK: 2 İhraç Belgesi.pdfEK: 3 ONAYLI TADİL METNİ.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033538BIST