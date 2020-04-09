***HATEK*** HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***HATEK*** HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği- 21000000Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviABUD ABDO Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Ekonomist YÖNETİM KURULU BAŞKANI 9.68 Bağımsız Üye DeğilTONİ ABDO Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI 9.72 Bağımsız Üye Değil RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ - ÜYECORC HURİ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İş Adamı / İş Kadını YÖNETİM KURULU ÜYESİ 4.91 Bağımsız Üye Değil KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ - ÜYEMAGED HURİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 4.9 Bağımsız Üye DeğilÖMER ABDO Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 0.06 Bağımsız Üye DeğilCEM ÜSTÜNER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Diğer Bağımsız Üye DENETİM KOMİTESİ-BAŞKANEŞREF KURU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist 19.03.2020 FİNANS DİREKTÖRÜ Bağımsız Üye Değil KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÜYE / ADAY GÖSTERME KOMİTESİ ÜYE / ÜCRET KOMİTESİ ÜYELARA MADLEN AKGÖL Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 19.03.2020 PAZARLAMA Bağımsız Üye DeğilONUR BARAK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 19.03.2020 - Bağımsız Üye KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ / ADAY GÖSTERME KOMİTESİ / ÜCRET KOMİTESİ / DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE / RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerJAN MUKANNASGİL FABRİKA MÜDÜRÜ Kimya Mühendisi FABRİKA MÜDÜRÜEMRE KURU MUHASEBE VE FİNANSMAN MÜDÜRÜ Muhasebeci MUHASEBE ŞEFİMEHMET ELÇİ KAMBİYO MÜDÜRÜ Diğer KAMBİYO MÜDÜRÜhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836816BIST