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***HATEK*** HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

09.04.2020 10:51
GÜNCEL HABERLER



***HATEK*** HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
- 21000000

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
ABUD ABDO Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Ekonomist YÖNETİM KURULU BAŞKANI 9.68 Bağımsız Üye Değil
TONİ ABDO Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI 9.72 Bağımsız Üye Değil RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ - ÜYE
CORC HURİ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İş Adamı / İş Kadını YÖNETİM KURULU ÜYESİ 4.91 Bağımsız Üye Değil KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ - ÜYE
MAGED HURİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 4.9 Bağımsız Üye Değil
ÖMER ABDO Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 0.06 Bağımsız Üye Değil
CEM ÜSTÜNER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Diğer Bağımsız Üye DENETİM KOMİTESİ-BAŞKAN
EŞREF KURU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist 19.03.2020 FİNANS DİREKTÖRÜ Bağımsız Üye Değil KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÜYE / ADAY GÖSTERME KOMİTESİ ÜYE / ÜCRET KOMİTESİ ÜYE
LARA MADLEN AKGÖL Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 19.03.2020 PAZARLAMA Bağımsız Üye Değil
ONUR BARAK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 19.03.2020 - Bağımsız Üye KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ / ADAY GÖSTERME KOMİTESİ / ÜCRET KOMİTESİ / DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE / RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
JAN MUKANNASGİL FABRİKA MÜDÜRÜ Kimya Mühendisi FABRİKA MÜDÜRÜ
EMRE KURU MUHASEBE VE FİNANSMAN MÜDÜRÜ Muhasebeci MUHASEBE ŞEFİ
MEHMET ELÇİ KAMBİYO MÜDÜRÜ Diğer KAMBİYO MÜDÜRÜ




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836816


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DOCO 347,60 52.453.826 % 10,00  
KLNMA 36,74 11.543.997 % 10,00  
BRYAT 54,35 3.339.448 % 9,98  
ARDYZ 16,87 23.564.334 % 9,97  
RAYSG 4,19 7.184.519 % 9,97  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,3640 8,4059 % 0,08  
Frank 6,9282 6,9699 % -0,08  
Riyal 1,7891 1,7981 % -0,35  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.662 1.663 17,14  
Altın Gr. 361 361 2,62  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş.Ons 15,13 15,16 0,20  
Gümüş Gr. 3,29 3,29 0,03  
B. Petrol 34,26 34,26 1,42  
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