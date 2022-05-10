***HATEK*** HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)
10.05.2022 18:11
HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş.
Denetimden Sorumlu Komite Başkan ve Üyesi
CEM ÜSTÜNER ONUR BARAK
Yönetim Kurulu Bağımsız Üye Yönetim Kurulu Bağımsız Üye
Denetim Komitesi Başkanı Denetim Komitesi Üyesi
10.05.2022
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028497
BIST
18:052.490
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 24,46
|Açılış
|: 2.478
|
|Önceki Kapanış
|: 2.466
|
2.495
En Düşük
2.478
18:0515,2432
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 0,1582
|Açılış
|: 15,3280
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1350
|
15,2694
En Düşük
15,0772
18:0516,1063
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 0,1652
|Açılış
|: 16,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9300
|
16,1765
En Düşük
15,9282
18:05904,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 4,72
|Açılış
|: 904,00
|
|Önceki Kapanış
|: 899,27
|
914,72
En Düşük
898,85
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PNLSN
|13,99
|84.324.999
|% 9,98
|
|PKENT
|229,40
|71.317.220
|% 9,97
|
|UFUK
|45,88
|3.281.190
|% 9,97
|
|ACSEL
|46,80
|14.969.442
|% 9,96
|
|IMASM
|24,12
|17.431.645
|% 9,94
|
|GMTAS
|2,97
|29.368.365
|% -10,00
|
|GEDZA
|24,68
|67.025.021
|% -9,99
|
|ETILR
|9,11
|48.369.268
|% -9,98
|
|SELVA
|15,82
|11.340.282
|% -9,96
|
|AKSGY
|2,14
|32.853.481
|% -7,36
|
|SISE
|20,04
|3.456.366.870
|% 4,05
|
|KRDMD
|16,57
|3.318.744.844
|% 1,47
|
|THYAO
|42,20
|2.803.194.200
|% -0,24
|
|EREGL
|34,62
|2.376.127.782
|% 3,28
|
|ASELS
|24,18
|1.949.401.443
|% 1,85
|
|EKGYO
|2,77
|1.620.111.152
|% 3,36
|
|HLGYO
|2,21
|567.206.375
|% 5,24
|
|KRDMD
|16,57
|3.318.744.844
|% 1,47
|
|YKBNK
|4,85
|967.129.222
|% -0,21
|
|DOHOL
|3,84
|719.095.848
|% 4,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,2329
|15,2346
|% 0,99
|
|Euro
|16,0734
|16,1044
|% 1,02
|
|Sterlin
|18,7237
|18,8176
|% 0,97
|
|Frank
|15,2548
|15,3467
|% 0,91
|
|Riyal
|4,0496
|4,0699
|% 1,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.845
|1.846
|-8,48
|
|Altın Gr.
|904
|904
|4,83
|
|Cumhuriyet
|6.153
|6.247
|31,00
|
|Tam
|6.129
|6.285
|32,86
|
|Yarım
|2.962
|3.040
|15,90
|
|Çeyrek
|1.486
|1.520
|7,95
|
|Gümüş.Ons
|21,56
|21,59
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|10,55
|10,56
|-0,02
|
|B. Petrol
|103
|103
|-2,49
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59RYSAS
Yüzde 5.74 oranında artışla 5.34 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 863, 562 adet işlem
-
17:58IZINV
Yüzde 7.01 oranında artışla 20.60 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 463, 497 adet işlem
-
17:57PNLSN
Yüzde 9.98 oranında artışla 13.99 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 214, 321 adet işlem
-
17:56LIDFA
Yüzde 9.90 oranında artışla 7.66 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 600, 863 adet işlem
-
17:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler SISE, SAHOL, KRDMD