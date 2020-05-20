***HATEK*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
20.05.2020 09:24
***HATEK*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler HATEK
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Velit Gazel tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845842
BIST
10:51102.761
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 777,59
|Açılış
|: 102.492
|
|Önceki Kapanış
|: 101.983
|
102.998
En Düşük
101.968
10:516,7984
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0269
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8060
En Düşük
6,7676
10:517,4383
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0347
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4435
En Düşük
7,3878
10:51382,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 2,30
|Açılış
|: 382,22
|
|Önceki Kapanış
|: 379,92
|
383,03
En Düşük
379,76
BIST En Aktif Hisseler
|CMENT
|32,34
|4.230.659
|% 10,00
|
|ALYAG
|1,54
|3.120.360
|% 10,00
|
|PKENT
|196,00
|717.462
|% 9,99
|
|ISBTR
|56.380,00
|2.988.140
|% 9,99
|
|KENT
|449,70
|8.777.710
|% 9,98
|
|EGCYO
|1,17
|279.173
|% -10,00
|
|EKIZ
|13,70
|64.020
|% -9,99
|
|TUKAS
|14,12
|60.102.141
|% -9,95
|
|TACTR
|6,57
|891.759
|% -9,88
|
|UZERB
|4,29
|263.028
|% -9,87
|
|ALKIM
|13,04
|309.855.939
|% 2,03
|
|GARAN
|7,74
|272.500.819
|% -0,13
|
|PGSUS
|53,75
|160.682.613
|% -2,36
|
|BIMAS
|63,25
|153.854.821
|% 1,85
|
|RTALB
|37,00
|141.356.813
|% 6,02
|
|ISYAT
|2,70
|100.929.113
|% 9,76
|
|GARAN
|7,74
|272.500.819
|% -0,13
|
|ODAS
|1,89
|63.338.308
|% 2,16
|
|KRDMD
|2,45
|78.391.936
|% -0,41
|
|ISGYO
|1,67
|52.639.298
|% 1,21
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2849
|8,3265
|% 0,16
|
|Frank
|6,9871
|7,0292
|% 0,64
|
|Riyal
|1,8043
|1,8134
|% 0,36
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.749
|1.749
|4,38
|
|Altın Gr.
|382
|382
|2,50
|
|Cumhuriyet
|2.460
|2.507
|10,40
|
|Tam
|2.532
|2.572
|10,60
|
|Yarım
|1.236
|1.257
|5,20
|
|Çeyrek
|618
|629
|2,60
|
|Gümüş.Ons
|17,33
|17,37
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,80
|3,81
|0,03
|
|B. Petrol
|34,52
|34,52
|-0,13
|