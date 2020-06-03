***HATEK*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
03.06.2020 09:10
***HATEK*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler HATEK
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Cihat Gazel tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848673
BIST
10:28109.222
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 1.124,26
|Açılış
|: 108.926
|
|Önceki Kapanış
|: 108.097
|
109.224
En Düşük
108.704
10:286,7272
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0220
|Açılış
|: 6,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8530
|
6,7350
En Düşük
6,6727
10:287,5452
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0438
|Açılış
|: 7,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6000
|
7,5508
En Düşük
7,4561
10:28372,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,03
|Açılış
|: 372,16
|
|Önceki Kapanış
|: 372,13
|
373,98
En Düşük
370,64
BIST En Aktif Hisseler
|FRIGO
|17,93
|1.475.262
|% 10,00
|
|YONGA
|30,08
|264.163
|% 9,94
|
|DOBUR
|13,99
|2.238.728
|% 9,73
|
|EGCYO
|1,14
|371.881
|% 9,62
|
|EMNIS
|4,46
|161.247
|% 9,58
|
|RTALB
|18,92
|11.287.470
|% -9,99
|
|GLRYH
|8,16
|2.740.308
|% -9,93
|
|EKIZ
|5,92
|3.776.226
|% -9,89
|
|BASCM
|3,38
|39.715
|% -6,37
|
|DITAS
|16,28
|277.351
|% -6,22
|
|GARAN
|8,23
|338.316.998
|% 2,11
|
|ASELS
|31,96
|304.737.478
|% -2,02
|
|EKGYO
|1,75
|202.904.436
|% 2,34
|
|THYAO
|12,64
|110.180.843
|% 0,24
|
|EREGL
|8,41
|106.034.820
|% 1,82
|
|EKGYO
|1,75
|202.904.436
|% 2,34
|
|GARAN
|8,23
|338.316.998
|% 2,11
|
|IHLGM
|1,34
|49.695.190
|% 3,08
|
|PETKM
|3,67
|90.540.170
|% 1,10
|
|ADESE
|1,71
|36.771.908
|% 1,79
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4456
|8,4879
|% 0,76
|
|Frank
|6,9660
|7,0080
|% 0,51
|
|Riyal
|1,7857
|1,7947
|% 0,38
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.722
|1.722
|-5,46
|
|Altın Gr.
|372
|372
|0,34
|
|Cumhuriyet
|2.414
|2.445
|-10,80
|
|Tam
|2.484
|2.509
|-10,90
|
|Yarım
|1.212
|1.228
|-5,50
|
|Çeyrek
|606
|614
|-2,70
|
|Gümüş.Ons
|17,81
|17,84
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|3,86
|3,87
|-0,03
|
|B. Petrol
|40,25
|40,25
|0,68
|