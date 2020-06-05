***HATEK*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
05.06.2020 09:19
***HATEK*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler HATEK
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Hüyam Gazel tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849335
BIST
10:36110.375
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 837,76
|Açılış
|: 110.143
|
|Önceki Kapanış
|: 109.537
|
110.391
En Düşük
110.086
10:366,7670
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0142
|Açılış
|: 6,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7980
|
6,7675
En Düşük
6,7351
10:367,6836
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0257
|Açılış
|: 7,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5900
|
7,6972
En Düşük
7,6259
10:36371,72
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,42
|Açılış
|: 371,72
|
|Önceki Kapanış
|: 372,13
|
373,08
En Düşük
370,37
BIST En Aktif Hisseler
|BAYRK
|3,96
|154.800
|% 10,00
|
|AYCES
|31,40
|1.137.936
|% 9,94
|
|CRDFA
|3,88
|519.748
|% 9,92
|
|EGCEY
|1,11
|924.407
|% 9,90
|
|MNDRS
|2,80
|61.224.541
|% 9,80
|
|YONGA
|24,38
|19.943
|% -9,97
|
|TSGYO
|3,09
|1.631.350
|% -9,91
|
|EKIZ
|5,76
|261.377
|% -9,86
|
|TSPOR
|4,49
|8.587.228
|% -9,84
|
|GSDDE
|4,21
|1.183.880
|% -9,46
|
|THYAO
|12,79
|285.662.645
|% 1,59
|
|GARAN
|8,17
|167.603.141
|% 0,37
|
|ASELS
|32,02
|103.451.892
|% 1,07
|
|PETKM
|3,82
|99.386.937
|% -1,04
|
|TCELL
|14,54
|97.967.402
|% 2,47
|
|CEMAS
|1,25
|43.349.610
|% 1,63
|
|IHLGM
|1,33
|42.819.848
|% -1,48
|
|EKGYO
|1,66
|46.782.993
|% 0,00
|
|PETKM
|3,82
|99.386.937
|% -1,04
|
|KARSN
|1,92
|47.584.426
|% 1,59
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5349
|8,5777
|% 0,65
|
|Frank
|7,0456
|7,0880
|% 0,11
|
|Riyal
|1,7953
|1,8043
|% 0,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.710
|1.710
|-4,50
|
|Altın Gr.
|371
|371
|-0,73
|
|Cumhuriyet
|2.410
|2.441
|-6,10
|
|Tam
|2.481
|2.512
|-6,30
|
|Yarım
|1.211
|1.226
|-3,00
|
|Çeyrek
|605
|613
|-1,60
|
|Gümüş.Ons
|17,67
|17,71
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,85
|3,85
|0,00
|
|B. Petrol
|40,44
|40,44
|0,46
|