***HATEK*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
09.10.2020 09:07
***HATEK*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler HATEK
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Dolli Büyükgazel tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880353
BIST
11:541.158
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 7,10
|Açılış
|: 1.153
|
|Önceki Kapanış
|: 1.150
|
1.159
En Düşük
1.151
11:547,9335
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0100
|Açılış
|: 7,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9390
|
7,9571
En Düşük
7,9037
11:549,3602
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0097
|Açılış
|: 9,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3000
|
9,3695
En Düşük
9,3073
11:54487,96
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 4,51
|Açılış
|: 487,96
|
|Önceki Kapanış
|: 483,44
|
489,10
En Düşük
483,22
BIST En Aktif Hisseler11:54
|IDEAS
|11,66
|4.893.013
|% 10,00
|
|ATSYH
|4,40
|379.971
|% 10,00
|
|VANGD
|12,22
|7.432.962
|% 9,99
|
|KLMSN
|17,41
|44.063.660
|% 9,98
|
|DOBUR
|26,66
|33.858
|% 9,98
|
|TKURU
|495,20
|876.999
|% -10,00
|
|OLMIP
|11,26
|242.630
|% -9,99
|
|EMNIS
|63,55
|217.023
|% -9,99
|
|UZERB
|41,26
|639.365
|% -9,99
|
|YAPRK
|93,35
|900.921
|% -9,98
|
|SISE
|6,90
|691.821.514
|% 1,62
|
|GARAN
|7,05
|442.566.329
|% 1,15
|
|KERVT
|7,05
|231.321.018
|% 7,47
|
|AFYON
|4,50
|189.548.090
|% 0,22
|
|TUKAS
|10,76
|189.124.734
|% 6,11
|
|SISE
|6,90
|691.821.514
|% 1,62
|
|USAK
|2,24
|157.183.508
|% 6,67
|
|EKGYO
|1,77
|114.354.424
|% 1,14
|
|GARAN
|7,05
|442.566.329
|% 1,15
|
|DOHOL
|2,53
|141.828.441
|% 2,02
|
|11:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9302
|7,9335
|% -0,13
|
|Euro
|9,3560
|9,3602
|% 0,10
|
|Sterlin
|10,2407
|10,2921
|% 0,02
|
|Frank
|8,6564
|8,7085
|% 0,39
|
|Riyal
|2,1093
|2,1199
|% -0,04
|
|11:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.915
|1.916
|21,25
|
|Altın Gr.
|488
|489
|5,12
|
|Cumhuriyet
|3.186
|3.234
|32,00
|
|Tam
|3.175
|3.255
|35,05
|
|Yarım
|1.534
|1.575
|16,95
|
|Çeyrek
|770
|787
|8,48
|
|Gümüş.Ons
|24,30
|24,35
|0,49
|
|Gümüş Gr.
|6,20
|6,22
|0,13
|
|B. Petrol
|43,25
|43,25
|-0,09
|
Seans Raporu
11:54
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12:04VANGD
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BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 6, 27 artarak (% 0.60 ) 1, 057